  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
15
Trafikte yeni dönem başlıyor

2022-10-27 02:32:12
Trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda yeni denetim uygulamaları hayata geçirilecek.

#1
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

#2
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.

#3
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Buna göre, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

#4
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

#5
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.

#6
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.

#7
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

#8
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin 2'inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.

#9
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.

#10
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Hedef planlı denetimler kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetimi yapılacak.

#11
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Trafik kazası kaynaklı can kayıplarının yüzde 8,3'e düşürülmesi için faaliyetler yürütülecek.

#12
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5 binine "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" verilecek, üç eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak.

#13
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Ülke genelinde yol kullanıcılarını trafik güvenliği hususunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitim materyalleri bastırılacak, bireylere küçük yaşta trafikte güvenli davranma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik güvenliği eğitimlerine devam edilecek.

#14
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor

Trafik kazasına karışan araç türlerinin istatistiki bilgileri çıkarılacak, kazaya karışan araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak.

ABD'nin eğittiği Taliban'dan kaçan eski Afgan askerler, Ukrayna'da Rusya için savaşabilir
Dünya

ABD'nin eğittiği Taliban'dan kaçan eski Afgan askerler, Ukrayna'da Rusya için savaşabilir

Rusya'nın ABD tarafından eğitilen eski Afgan ordu mensuplarına Ukrayna'da kendi saflarında savaşması için teklif götürdüğü ifade ediliyor. ..
Baykar firması yeni hedefi duyurdu
Gündem

Baykar firması yeni hedefi duyurdu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda olduğunu bel..
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yeni dönem başlıyor
Gündem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek için yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni uygulama kapsamında en çok kaza yapan 5 bin sürü..
AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar
Siyaset

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

TBMM Başkanlık Divanı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı.
Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış
Siyaset

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Haydar Baş'ın ölümünden sonra BTP'nin başına gelen Hüseyin Baş, altılı masaya alınmama nedenini açıkladı, CHP'yi bölecek gerçeği duyurdu...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde garip olay! Türkiye'nin gözü orada
Gündem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde garip olay! Türkiye'nin gözü orada

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden cami inşaatında bir hafta içerisinde ikinci kez yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23