Trafikte görenler bir daha bakıyor! Bir dönem herkesin hayaliydi

“Bu aracımız 1975 model Murat 124, halk arasında Hacı Murat olarak da biliniyor. Bu araç, diğer 124'lerden daha farklıdır. Farklı olmasının sebebi de cabrio olması. Bu arabayı bir dönemdir takip ediyorduk, en nihayetinde bu arabaya kavuştuk. Murat 124'ün daha öncesinde dikkat çeken, kendine göre birikimi olan bir araçtı ama cabrio olunca daha fazla dikkat çekmeye başladı. Trafiğe çıktığımızda, bir yere gittiğimizde araca olan ilgi ve alaka çok fazla oluyor. Resim ve video çekenle oluyor, biz de şaşırıp, ‘Acaba kırmızı ışıkta mı geçtik? Yanlış bir şey mi yaptık?' diye düşünüyorduk ama sonradan alıştık. Vatandaşın sevgi ve ilgi odağı olan bir araç olduğunu fark ettik.