2023-09-16 14:20:30 Trafikte görenler bir daha bakıyor! Bir dönem herkesin hayaliydi
Eskişehir'de yaşayan Nadir Sabır, çocukluk hayali olan 49 yaşındaki Hacı Murat'ın cabrio versiyonu ile gezerken yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Tofaş Murat 124 1971 ile 1976 yılları arasında 134 bin 867 adet üretilmiş, yollara çıktığı yıllarda oldukça popüler bir araçtı. Üretildiği dönemde Türkiye'den arabayla Hacca gitmek serbest bırakıldığı için vatandaşlar bu otomobillerle kutsal görevlerini yerine getirmeye gitmiştir. Bu yüzden araç Hacı Murat lakabıyla da bilinir.