Trafik uygulamasında küçük Eymen herkesi gülümsetti

Uygulama noktasında kaldırımda plastik scooterıyla yolculuk yapan ve adının Şükrü Eymen olduğu belirlenen 10 yaşındaki küçük çocuk herkesin dikkatini çekti. Uygulama sırasında kasksız motosiklet kullanan sürücülere anlam veremeyen Şükrü Eymen, kast takmadan kesinlikle scooterıyla binmediğini belirterek, “Benim kaskım 250 lira. Çok güzel. Kask takmazsak yoldan geçen arabalardan başımıza bir şeyler düşebilir. Kaza yaptığımızda başımızı yere çarpabiliriz. Motosiklet kullananlara kask takmadan binmemelerini istiyorum” dedi. Küçük Şükrü Eymen, konuşmasının ardından kaskını başına takarak scooterına bindi ve gözden kayboldu.