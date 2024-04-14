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Ekonomi
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Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

2024-04-14 17:20:00
Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönemin o tarihten itibaren başlayacağı belirtilerek yeni zamların sinyalleri verildi.

#1
Foto - Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem o tarih itibariyle başlıyor. Zorunlu trafik sigortası hesaplama yöntemlerinde önemli değişiklikler yapıldı ve sürücülerin ödeyeceği tutarlarda artışlar gözlemlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin son verilerine göre, otomobiller için en düşük trafik sigortası primi 4 bin 28 liraya yükseldi. İşte, Mayıs ayı hesaplamaları ile ilgili detaylar. Trafik sigortası, araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir konu ve bu alanda peş peşe yeni düzenlemeler yapılıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, ''Mayıs ayında trafik sigortası primlerinde ciddi bir artış bekleniyor'' açıklamasını yaptı. Otomobiller için en düşük trafik sigortası primi 4 bin 28 liraya çıktı.

#2
Foto - Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

Tavan fiyatlarının her ay yüzde 2 artığı trafik sigortası, 2024'ün ilk dört ayında ise aylık yüzde 5 artışla güncellenecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), bu artışları 2 katına kadar çıkarma yetkisine sahip.

#3
Foto - Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

Ocak ve şubat aylarında yüzde 10 artan sigorta fiyatları, mart ve nisan aylarında yüzde 5 seviyesinde kaldı. Mayıs ayıyla birlikte ise fiyatların hasar maliyeti endeksine göre belirleneceği yeni bir döneme geçilecek.

#4
Foto - Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

İstanbul'da, 1 Aralık 2023'te otomobiller için en düşük trafik sigortası tavanı 3 bin 369 lirayken, 13 Nisan 2024 itibarıyla bu rakam 4 bin 945 liraya yükseldi. Özellikle kazalara karışan ve yüksek risk grubunda bulunan sürücülerin ödeyeceği en yüksek tutar da 20 bin 215 liradan 26 bin 967 liraya yükseldi.

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