Trafik sigortasına rekor zam! Oran ve tarih belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem o tarih itibariyle başlıyor. Zorunlu trafik sigortası hesaplama yöntemlerinde önemli değişiklikler yapıldı ve sürücülerin ödeyeceği tutarlarda artışlar gözlemlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin son verilerine göre, otomobiller için en düşük trafik sigortası primi 4 bin 28 liraya yükseldi. İşte, Mayıs ayı hesaplamaları ile ilgili detaylar. Trafik sigortası, araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir konu ve bu alanda peş peşe yeni düzenlemeler yapılıyor. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, ''Mayıs ayında trafik sigortası primlerinde ciddi bir artış bekleniyor'' açıklamasını yaptı. Otomobiller için en düşük trafik sigortası primi 4 bin 28 liraya çıktı.