Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Bali ise Aydın'ın açıklamalarına sert çıkarak söylemlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü ve açıklamalarında kullandığı kelimelerin aksi ispatlandığı takdirde kendisini Akyazı Stadyumu'na asarak intihar edeceğini açıkladı. Bali açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eğer o kelimeyi kullandıysam ve bunu ispat edersen Allah belamı versin, çoluk çocuğuma kavuşmamayım kendimi Akyazı Stadyumu'na asacağım. Sakinim. Vallahi asacağım. Bir adama böyle konuşmamak gerekir. Eğer o kelimeyi dediysem ve ben de bunu ispat edersen ben kendimi Akyazı Stadyumu'na asacağım. Müsaade etmezlerse kendimi evde asacağım. Siz de benim ölümümü göreceksiniz. Ama eğer benim dediğim gibi 'yiyorsa gücün' demişsem senin canın kıymetlidir. Trabzonspor'a 10 milyon euro hibe edecek misin? Yiyor mu?"