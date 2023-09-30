2023-09-30 21:56:41 Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’
Son dönemde sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili takımın efsane ismi Serdar Bali, Karadeniz ekibinin eski yöneticisi Nevzat Aydın'ı hedef aldı. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ileri süren Bali, aksi ispatlandığı takdirde kendisini Akyazı Stadyumu'na asarak intihar edeceğini açıkladı. Son dönemde sosyal medya platformu Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un efsane ismi Serdar Bali, bordo-mavili ekibin eski yöneticisi ve iş insanı Nevzat Aydın'ı hedef aldı.