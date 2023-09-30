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Spor
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Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

2023-09-30 21:56:41
Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Son dönemde sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili takımın efsane ismi Serdar Bali, Karadeniz ekibinin eski yöneticisi Nevzat Aydın'ı hedef aldı. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ileri süren Bali, aksi ispatlandığı takdirde kendisini Akyazı Stadyumu'na asarak intihar edeceğini açıkladı. Son dönemde sosyal medya platformu Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un efsane ismi Serdar Bali, bordo-mavili ekibin eski yöneticisi ve iş insanı Nevzat Aydın'ı hedef aldı.

#1
Foto - Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Nevzat Aydın'ın "Bunu Serdar Bali de okuyordur diye yazıyorum. Ben hayatımda böyle bir tükürdüğünü yalama görmedim. ‘Yiyorsa gücün’ diyormuş meğerse. İnsanda azıcık utanma olur bunları söylerken. Lafın arkasında duramayacaksan söylemeyeceksin. Yazık, 67 yaşına gelmiş abimizsin. Benimle ilgili kısımlar da külliyen hikaye de daha fazla uğraşamayacağım. Kendine iyi bak Serdar Abi, bir daha yalan konuşma, yakışmıyor." şeklinde ki eleştirisine yanıt veren Serdar Bali, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, aksi ispatlandığı takdirde kendisini asarak intihar edeceğini açıkladı.

#2
Foto - Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Geçtiğimiz günlerde Nenad Bjelica'yı hedef alarak "Nenad Bjelica sen takımını tanımıyorsun. Sana söylüyorum. Alsın birisi sana İngilizce, İspanyolca tercüme etsin. Bir tane eski futbolcu var böyle böyle konuşuyor. Gücü yiyorsa karşılıklı konuşalım. Bakalım futboldan kim daha iyi anlıyor. Hoca, bizi sen yendirdin. İşleyen demiri bozdun. Allah aşkına ya." açıklamasında bulunan Bali'nin söylemleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

#3
Foto - Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Bali'nin kullandığı 'gücün' kelimesi farklı anlamlara neden olurken Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Bali'nin söylemlerine tepki göstererek önce "Bu konuşma efsanemiz (!) Serdar Bali’ye çok yakışmış bence." diye konuştu. Aydın daha sonrasında ise "Bunu Serdar Bali de okuyordur diye yazıyorum. Ben hayatımda böyle bir tükürdüğünü yalama görmedim. ‘Yiyorsa gücün’ diyormuş meğerse. İnsanda azıcık utanma olur bunları söylerken. Lafın arkasında duramayacaksan söylemeyeceksin. Yazık, 67 yaşına gelmiş abimizsin. Benimle ilgili kısımlar da külliyen hikaye de daha fazla uğraşamayacağım. Kendine iyi bak Serdar Abi, bir daha yalan konuşma, yakışmıyor" dedi.

#4
Foto - Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Bali ise Aydın'ın açıklamalarına sert çıkarak söylemlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü ve açıklamalarında kullandığı kelimelerin aksi ispatlandığı takdirde kendisini Akyazı Stadyumu'na asarak intihar edeceğini açıkladı. Bali açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eğer o kelimeyi kullandıysam ve bunu ispat edersen Allah belamı versin, çoluk çocuğuma kavuşmamayım kendimi Akyazı Stadyumu'na asacağım. Sakinim. Vallahi asacağım. Bir adama böyle konuşmamak gerekir. Eğer o kelimeyi dediysem ve ben de bunu ispat edersen ben kendimi Akyazı Stadyumu'na asacağım. Müsaade etmezlerse kendimi evde asacağım. Siz de benim ölümümü göreceksiniz. Ama eğer benim dediğim gibi 'yiyorsa gücün' demişsem senin canın kıymetlidir. Trabzonspor'a 10 milyon euro hibe edecek misin? Yiyor mu?"

#5
Foto - Trabzonspor'un efsane isminden kan donduran açıklama: ‘Allah belamı versin, kendimi asacağım!’

Aydın ise Bali'nin bu sözlerine sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt vererek "Ben de sıkıldım bu soytarılıktan. Son kez aşağıya Serdar Bali’nin Bjelica’ya ettiği sözlerinin videosunu koyuyorum. G.tü mü demiş gücün mü demiş siz karar verin. ‘Gücün yiyorsa’ ne demekse zaten." şeklinde konuştu.

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