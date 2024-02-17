Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Fırtına; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı Avrupa'nın en iyi futbolcusunu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...