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Spor
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Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

2024-02-17 12:01:23
Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Fırtına; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı Avrupa'nın en iyi futbolcusunu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Trendyol Süper Lig'e Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetin ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

#2
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Ertuğrul Doğan önderliğindeki Fırtına, daha önce takıma 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa getiren Abdullah Avcı'yı tekrardan göreve getirdi.

#3
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Tecrübeli çalıştırıcı ile tekrardan kendisini bulan bordo-mavililer, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta; 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

#4
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Ayrıca son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı geride bırakarak 40 puanla 3. sıraya yükseldi.

#5
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken lider Galatasaray'ın 26 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp Avrupa arenasında boy göstermek istiyor.

#6
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Son 16 turunda Gençlerbirliğini 2-1 ile geçen Abdullah Avcı ve öğrencileri çeyrek finalde İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir ile eşleşti. Mücadele 28 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da oynanacak.

#7
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

2023/24 kış transfer döneminde birçok önemli oyuncusu ile kiralık ve bonservisli şekilde yollarını ayıran bordo-mavili ekip, çok önemli bir transfere imza attı.

#8
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Karadeniz ekibi, bonservissiz olarak Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i renklerine bağladı. Yıldız oyuncu takımı ile çıktığı 2 maçta 2 asist yaparak galibiyetlerin mimarlarından oldu.

#9
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süredir ısrarla kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı.

#10
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Jorginho'ya Trabzonspor talip oldu.

#11
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Trabzonspor, şampiyonluk sezonu öncesinde olduğu gibi transfer çalışmalarına yine erkenden başlayacak. Abdullah Avcı, takıma direkt katkı sağlayacak ve geldiği gibi fark yaratacak oyuncular üzerinden ilerlemek istiyor.

#12
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Hem yönetim hem de teknik heyet, buraya lider karakterli ve deneyimli bir isim getirmek amacında. Gündemdeki isimlerden biri ise Jorginho.

#13
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Bordo-Mavililer, sezon bitmeden Jorginho cephesiyle temaslara başlayacak ve ikna için tüm kozları oynayacak.

#14
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Abdullah Avcı, 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun alınması halinde Marek Hamsik etkisi yaratacağını düşünüyor.

#15
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Bu sezon Arsenal'de yedek oyuncu konumuna geçen Jorginho, 32 yaşındaki yıldız, toplamda 22 maçta 1.018 dakika forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

#16
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Premier Lig'de yalnızca 5 maça ilk 11'de başlayabildi. 32 yaşındaki yıldız, toplamda 22 maçta 1.018 dakika forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

#17
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Kariyerinde İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa,

#18
Foto - Trabzonspor'dan asrın transferi! Daha büyüğü geliyor… Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

FIFA Kulüpler Kupası, ve İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kazanan dünyaca ünlü oyuncu, 2021'de Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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