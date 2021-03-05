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Hayat-Aktüel
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Trabzon'da ortaya çıktı!

2021-03-05 16:32:02
Trabzon'da ortaya çıktı!

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Tabakhane Vadisi'nde hayata geçirmek istediği otopark projesi öncesi yapılan sondaj çalışması esnasında tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehrin merkezinde Trabzon'un tarihi kimliğine değer katacak alanın ve yapıların ortaya çıkarılmasına vesile olunduğu belirtilerek, sondaj çalışmalarının da yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada belediyenin, Tabakhane Köprüsü ile Maraş Caddesi arasında kalan alanda gerçekleştirmek istediği Kapalı Otopark Projesi öncesi alandaki kültür varlıklarını tespit etmek üzere sondaj çalışması yapılması talebinde bulunduğu ifade edildi.

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Foto - Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun kararı üzerine Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz'un bilimsel danışmanlığında, Büyükşehir Belediyesinin işçi ve ekipman desteği ile gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmalar ve bulunan tarihi eserlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin merkezinde tarihi ve kültürel değeri yüksek, Trabzon'un tarihi kimliğine daha da değer katacak böyle bir alanın ve yapıların ortaya çıkarılmasına vesile olmaktan büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun kararı üzerine Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz'un bilimsel danışmanlığında, Büyükşehir Belediyesinin işçi ve ekipman desteği ile gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmalar ve bulunan tarihi eserlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin merkezinde tarihi ve kültürel değeri yüksek, Trabzon'un tarihi kimliğine daha da değer katacak böyle bir alanın ve yapıların ortaya çıkarılmasına vesile olmaktan büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

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Foto - Süreç içerisinde Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında 4 ayrı sondaj çalışması yapıldığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Süreç içerisinde Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında 4 ayrı sondaj çalışması yapıldığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sondaj çalışmasında 1 numaralı açmada, Ortahisar surlarının dış yüzüne bitişik büyük kesme taşlar ile oluşturulmuş büyükçe bir yapının kalıntılarına ulaşılmıştır. Söz konusu yapıyı oluşturan taşlar oldukça büyük, düzgün ve nitelikli bir biçimde işlenmiştir. Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek mekanın işlevini tam olarak tespit edebilmek için alanda kazının bir miktar daha genişletilmesinden sonra daha net verilere ulaşılacaktır. 2 numaralı açmada ise mevcut sur duvarlarının 9 metre dışında, dış yüzü 7,5 metre derinliğe inen (kuzey-güney yönde) Doğu Roma dönemine ait anıtsal bir hendek duvarı tespit edilmiştir. Küçük buluntu olarak 5 adet sikke, 1 adet şamdan, çok sayıda 12. ve 13. yüzyıl Doğu Roma dönemine ait seramik parçası ile Osmanlı dönemine tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir. Kazı devam ettiği takdirde birçok veri ve yeni bulgunun ortaya çıkması muhtemeldir." Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin en başından itibaren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, müze müdürlüğü ve üniversite ile çalışma yapıldığı vurgulanarak, "Alana hiçbir zarar verilmemiş, bilakis alan eserleriyle birlikte ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonunda hazırlanacak müze raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Hazırlanacak rapora göre alanda daha sonra yapılacak arkeolojik ve bilimsel çalışmalarla alanın nasıl değerlendirilip şehre kazandırılacağı konularına ise ilgili kurumlarla birlikte karar verileceği aktarıldı.

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