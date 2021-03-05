Trabzon'da ortaya çıktı!

Süreç içerisinde Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında 4 ayrı sondaj çalışması yapıldığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sondaj çalışmasında 1 numaralı açmada, Ortahisar surlarının dış yüzüne bitişik büyük kesme taşlar ile oluşturulmuş büyükçe bir yapının kalıntılarına ulaşılmıştır. Söz konusu yapıyı oluşturan taşlar oldukça büyük, düzgün ve nitelikli bir biçimde işlenmiştir. Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek mekanın işlevini tam olarak tespit edebilmek için alanda kazının bir miktar daha genişletilmesinden sonra daha net verilere ulaşılacaktır. 2 numaralı açmada ise mevcut sur duvarlarının 9 metre dışında, dış yüzü 7,5 metre derinliğe inen (kuzey-güney yönde) Doğu Roma dönemine ait anıtsal bir hendek duvarı tespit edilmiştir. Küçük buluntu olarak 5 adet sikke, 1 adet şamdan, çok sayıda 12. ve 13. yüzyıl Doğu Roma dönemine ait seramik parçası ile Osmanlı dönemine tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir. Kazı devam ettiği takdirde birçok veri ve yeni bulgunun ortaya çıkması muhtemeldir." Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin en başından itibaren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, müze müdürlüğü ve üniversite ile çalışma yapıldığı vurgulanarak, "Alana hiçbir zarar verilmemiş, bilakis alan eserleriyle birlikte ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonunda hazırlanacak müze raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Hazırlanacak rapora göre alanda daha sonra yapılacak arkeolojik ve bilimsel çalışmalarla alanın nasıl değerlendirilip şehre kazandırılacağı konularına ise ilgili kurumlarla birlikte karar verileceği aktarıldı.