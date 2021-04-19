Toyota tarihinde bir ilk

Toyota tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni "bZ", Japon şirketin elektrikli otomobilleri için oluşturduğu yeni bir alt marka olacak. Dolayısı ile gelecekte karşımıza çıkacak diğer elektrikli Toyota otomobillerin de bZ ön eki ile isimlendirileceğini söyleyebiliriz. Toyota'da göre bu bZ'nin açılımı ise Beyond Zero yani "Sıfırın Ötesinde".