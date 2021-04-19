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Otomotiv
10
Toyota tarihinde bir ilk

2021-04-19 23:09:56
Toyota tarihinde bir ilk

Japon otomobil devi Toyota, tüm dünyada satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil modeli olacak bZ4X'i görücüye çıkardı.

#1
Foto - Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, dünya çapında satışa sunacağı ilk tam elektrikli otomobil modeli olacak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, dünya çapında satışa sunacağı ilk tam elektrikli otomobil modeli olacak "Toyota bZ4X" konseptini resmen duyurdu. Toyota, geleneksel ile fütüristik tasarım çizgilerini bir araya getirdiği yeni otomobilinin tasarımını en ince ayrıntısına kadar paylaşmış olsa da teknik detayları hakkında pek bilgi vermedi.

#2
Foto - Toyota tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni

Toyota tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni "bZ", Japon şirketin elektrikli otomobilleri için oluşturduğu yeni bir alt marka olacak. Dolayısı ile gelecekte karşımıza çıkacak diğer elektrikli Toyota otomobillerin de bZ ön eki ile isimlendirileceğini söyleyebiliriz. Toyota'da göre bu bZ'nin açılımı ise Beyond Zero yani "Sıfırın Ötesinde".

#3
Foto - Toyota'nın dünya çapınta satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil bZ4X olacak.

Toyota'nın dünya çapınta satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil bZ4X olacak.

#4
Foto - Toyota bZ4X, Japon otomotiv devinin Subaru ile birlikte geliştirmiş olduğu e-TNGA platformu üzerine inşa edilmiş durumda ve dört tekerden çekişe sahip olduğunu biliyoruz. bZ4X için

Toyota bZ4X, Japon otomotiv devinin Subaru ile birlikte geliştirmiş olduğu e-TNGA platformu üzerine inşa edilmiş durumda ve dört tekerden çekişe sahip olduğunu biliyoruz. bZ4X için "konsept" ifadesini kullanmış olsak da paylaşılan görüntüler, tasarımın seri üretim için son haline getirildiğini gösteriyor.

#5
Foto - Yukarıda da belirttiğimiz gibi Toyota, bZ4X hakkında neredeyse hiçbir teknik detay paylaşmadı. Bu nedenle şu an için tasarımı hakkında konuşmak daha doğru olacak. Yeni Toyota bZ4X'e ilk bakışınızda fütüristik çizgilerle süslenmiş bir RAV4'e bakıyor gibi hissedebilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Toyota, bZ4X hakkında neredeyse hiçbir teknik detay paylaşmadı. Bu nedenle şu an için tasarımı hakkında konuşmak daha doğru olacak. Yeni Toyota bZ4X'e ilk bakışınızda fütüristik çizgilerle süslenmiş bir RAV4'e bakıyor gibi hissedebilirsiniz.

#6
Foto - Bununla birlikte bZ4X, bariz bir şekilde çok daha keskin tasarım çizgilerine ve

Bununla birlikte bZ4X, bariz bir şekilde çok daha keskin tasarım çizgilerine ve "buruşuk" gövde tasarımına sahip.

#7
Foto - Yeni tasarım, tercihini sadelikten yana kullananları rahatsız etme potansiyeli taşısa da genel olarak daha

Yeni tasarım, tercihini sadelikten yana kullananları rahatsız etme potansiyeli taşısa da genel olarak daha "karizmatik" bir otomobil karşımıza çıkıyor.

#8
Foto - Yeni Toyota bZ4X, 2022 yılının ortalarında dünya çapında satışa sunulacak. Yine de aracın Türkiye'ye gelişinin 2023 yılı bulabileceğini şimdiden belirtelim.

Yeni Toyota bZ4X, 2022 yılının ortalarında dünya çapında satışa sunulacak. Yine de aracın Türkiye'ye gelişinin 2023 yılı bulabileceğini şimdiden belirtelim.

#9
Foto - Toyota'nın bZ4X için paylaşmış olduğu videoları hemen aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

Toyota'nın bZ4X için paylaşmış olduğu videoları hemen aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

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