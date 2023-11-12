  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Arda peş peşe sakatlanınca... Real Madrid'de flaş ayrılık!

Araç sahiplerini havalara uçuracak haber! Tarih verildi

Alanya'da korkutan görüntü

Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Başörtülü(!) görgüsüz fenomen hakkında bomba iddia! Vay vay vay

Gazze’de bir soykırım yaşandığını dile getiren Haluk Levent isyan etti: Bir bebek daha öldü

Tarım Kredi'den iki günlük kaçırılmayacak indirim! Koşmayan pişman olacak! Poşetler ağzına kadar dolacak

Araç sahipleri bir bir kontak kapatacak! Dikkat, o tarihte yüzde 58 artış olacak! Bu zam çok fena cep yakar

Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti
Otomotiv
12
Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

2023-11-12 15:35:35
Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz." dedi.

#1
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Toyota C-HR Hybrid'in Türkiye'de satışa sunulduğu 2016'dan bu yana ürün gamında çok özel bir yer edinmeyi başardığını ve ilk nesilde yaklaşık 24 bin adetlik bir satış rakamı elde ettiklerini dile getirdi. İkinci nesil Toyota C-HR'ın iddiasını daha da ileriye taşıyacağını aktaran Bozkurt, "C SUV segmentindeki bu modelimiz, aynı zamanda müşterilerimizin Toyota ile duygusal bağ kurmasını sağlayan ikonik bir model olarak konumlanmaya devam ediyor. Yeni Toyota-CHR premium tasarımı, donamı ve teknolojik özellikleriyle farklı markalardan C SUV segmenti kullanıcıları ve üst segment kullanıcılarını da hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerle daha da geliştirilen ve premium bir deneyim sunmak üzere tasarlanan Toyota C-HR, markamızın zaten güçlü olan SUV ürün gamını daha da kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı. Bozkurt, geçen yıl Toyota satışları içerisinde yüzde 15'lerde olan SUV payının bu yıl yüzde 30'ların üzerine çıkmasını ve gelecek yıl daha da fazla olmasını öngördüklerini dile getirerek, müşterilerin beklentilerine cevap verebilecek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

#2
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Yeni Toyota C-HR'ın 2023 ve 2024 satış rakamlarına değinen Bozkurt, şunları aktardı: "Yıl sonuna kadar Toyota C-HR Hybrid modelinden 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise bu aracın potansiyelinin 5 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz. Toyota C-HR adet anlamında da bize en çok katkı sağlayan ilk 5 modelimizden biri olacak. Satış adetlerinin yanı sıra imaj olarak da öne çıkan bir model. Mevcut müşteri kitlemizi yüzde 80'in üzerinde erkek kullanıcılar oluştururken, Toyota C-HR'da ise kitlemiz yüzde 40 kadınlardan oluşuyor ve satın alma nedenlerinin başında da tasarım geliyor. Aynı zamanda daha genç müşteri profiliyle markamızın dinamikleşmesine de katkı sağlıyor." Ali Haydar Bozkurt, ilk tam hibrit Toyota C-HR'ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye'de üretilmesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade ederek, "Toyota C-HR Plug-in Hybrid'i Avrupa ile aynı anda 2024 yılının başında müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X'in de Türkiye'de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak." diye konuştu. Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden söz eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, Toyota olarak 2023'ü 58 bin adet civarında kapatacaklarını öngördüklerini söyledi. Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Üreticinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük kampanyalarla ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk ve yılın sonuna kadar bu yüksek tempoyu devam ettirmek istiyoruz. Bulunurluk sorunu olmadığında ve pazar şartları normal seyrinde olduğunda zaten Toyota'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz."

#3
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Bozkurt, ekonomik duruma ve ekonominin otomotive olan etiklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Seçimden sonra alınan mali disiplin kararlarının çok yerinde olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Enflasyonla ilgili çok ciddi mücadele vermemiz gerekiyordu. Ortodoks politikalara dönüş çok doğru hamle oldu. Uzun yıllardan sonra yurt dışındaki uluslararası bankaların, finansal kuruluşların yorumlarında Türkiye ile ilgili daha olumlu yorumlar görmeye başladık. Tabii ki bu her şey düzeldi anlamına gelmiyor ama atılan adımların doğru yöne gidildiği görülüyor. Ama bunun bir bedeli olacak. Enflasyonla mücadele etmek hiç kolay, sancısız olmamıştır." şeklinde konuştu. Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti. Bozkurt, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir." değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi. "Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor." diyen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak otomobil almak için 'bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."

#5
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Ali Haydar Bozkurt, “Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana ürün gamımızda çok özel bir yer edinmeyi başardı. İlk nesilde yaklaşık 24 bin adetlik bir satış rakamı elde ettik. İkinci nesil Toyota C-HR iddiasını daha da ileriye taşıyacak. C SUV segmentindeki bu modelimiz, aynı zamanda müşterilerimizin Toyota ile duygusal bağ kurmasını sağlayan ikonik bir model olarak konumlanmaya devam ediyor. Yeni Toyota-CHR premium tasarımı, donamı ve teknolojik özellikleriyle farklı markalardan C SUV segmenti kullanıcıları ve üst segment kullanıcılarını da hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerle daha da geliştirilen ve premium bir deneyim sunmak üzere tasarlanan Toyota C-HR, markamızın zaten güçlü olan SUV ürün gamını daha da kuvvetlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Toyota satışları içerisinde yüzde 15’lerde bir SUV payımız varken bu yıl bu oran yüzde 30’ların üzerinde çıkacak ve önümüzdeki yıl daha da fazla olacağını öngörüyoruz. Müşterilerimizin beklentilerine cevap verebilecek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

#6
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Toyota, SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirerek bir ikon haline gelen Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Premium tasarımıyla ilk bakışta farklılığını hissettiren ve 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, lansmana özel 250 bin TL indirimle 1.550.000 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı.

#7
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli Yeni Toyota C-HR Hybrid, cesur tarzını yeni nesilde daha da ileriye taşıdı. Yeni model, daha keskin ve çarpıcı tasarımı, kullanıcı odaklı dijital kokpiti, zengin donanımları, yeni teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

#8
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Premium tasarım detayları, yüksek malzeme kalitesi ve ileri teknolojiye sahip donanım özellikleriyle sunulan Yeni Toyota C-HR Hybrid birçok fark yaratan özellikle geliyor. Yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, 12.3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL “premium ses sistemi”, “shift by wire” elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler ve Dijital İç Dikiz Aynası gibi sayısız özellik sunuluyor.

#9
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Toyota, Yeni Toyota C-HR Hybrid modeliyle otomotiv sektöründe tasarım kalıplarını yıkarak adeta bir konsept aracı müşterilere sunmayı başardı. Süper coupe profilini yeni nesilde daha da keskinleştiren Toyota C-HR, premium algısını da daha ileriye taşıdı. Yeni Toyota C-HR Hybrid önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni tasarım dilini taşıdığını ortaya koyuyor. Toyota C-HR Prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor. Parabola tasarımlı Premium LED ön farlar aracın agresif görünümünü daha ileriye taşırken, yandan bakıldığında keskin hatları ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları hem aerodinamiyi iyileştiriyor hem de aracın yalın tasarımına katkı sağlıyor. Ayrıca arka sütunu da kapsayan çift renk gövde tasarımı da ilk defa Yeni Toyota C-HR’da sunuluyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ise, aracın dinamik görünümünü tamamlıyor. Aracın arka bölümünde ise, dinamik hatlar devam ettiriliyor ve şerit tasarımlı ve Toyota C-HR imzalı LED arka stop lambaları dikkat çekiyor.

#10
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç seviyesi Passion olmak üzere tamamen üst seviye donanımlarla dikkat çeken Toyota C-HR’ın tüm versiyonlarında Perdesiz Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı Led Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” elektronik Vites, 12.3 inç Multimedya Ekranı, 12.3 inç Dijital Gösterge Paneli, Entegre Navigasyon, Kablosuz Şarj Ünitesi, ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Passion X-Sport donanımında ise 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Siyah Tavan, Elektrikli Bagaj Kapağı, Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Vegan Deri/Kumaş Spor Koltuklar, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitorü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Yeni Toyota C-HR’ın en üst donanım seviyesi olan Passion X-Style’da, Passion X-Sport’a ek olarak Çift Renk Gövde, Amber Renk ikişli Premium Deri Spor Koltuklar, 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi, Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler yer alıyor. Yeni Toyota C-HR’ın renk seçenekleri arasında ise Amber, Kristal Gümüş Gri, Galaksi Beyazı, Pasifik Mavi, Egzotik Kırmızı ve Ametist Moru gibi aracın çekiciliğini artıran birçok farklı seçenek bulunuyor.

#11
Foto - Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km gibi düşük ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor.

O ülke karıştı! 150 fabrika kapandı, 10 binden fazla işçiye soruşturma açıldı
Dünya

O ülke karıştı! 150 fabrika kapandı, 10 binden fazla işçiye soruşturma açıldı

Bangladeş'te asgari ücret gerilimi: 150 fabrika kapandı, 11 bin işçiye soruşturma!
İsrailliler
Gündem

İsrailliler "İstanbul olmaz" dedi, hemen kabul edildi! Vahşete alenen destek...

Maccabi Tel Aviv Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile yapılacak maçın İstanbul’dan alınmasını istedi, Euro Leauge yönetimi bu isteği jet hı..
Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdılar
Dünya

Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdılar

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.
İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!
Gündem

İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!

Müstafi Tümamiral, MAVİ VATAN Denizcilik Strateji ve Global Merkezi Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yayc..
Savaş suçlarına bir yenisini daha eklediler! İşgalciler ilk kez kullandı
Gündem

Savaş suçlarına bir yenisini daha eklediler! İşgalciler ilk kez kullandı

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'de ABD menşeili Hellfire RX9 bıçaklı füzeyi kullandı. Binlerce sivilin sığındığı ve yaralıl..
Orata Doğu'yu kana bulayan George Bush'tan şaka gibi Gazze yorumu: Sevgi nefreti yener
Dünya

Orata Doğu'yu kana bulayan George Bush'tan şaka gibi Gazze yorumu: Sevgi nefreti yener

11 Eylül 2001'deki İkiz Kule'lere saldırıyı bahane ederek, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin eski Başkanı George Bush, Gazze hakkında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23