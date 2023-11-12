Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç seviyesi Passion olmak üzere tamamen üst seviye donanımlarla dikkat çeken Toyota C-HR’ın tüm versiyonlarında Perdesiz Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı Led Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” elektronik Vites, 12.3 inç Multimedya Ekranı, 12.3 inç Dijital Gösterge Paneli, Entegre Navigasyon, Kablosuz Şarj Ünitesi, ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Passion X-Sport donanımında ise 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Siyah Tavan, Elektrikli Bagaj Kapağı, Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Vegan Deri/Kumaş Spor Koltuklar, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitorü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Yeni Toyota C-HR’ın en üst donanım seviyesi olan Passion X-Style’da, Passion X-Sport’a ek olarak Çift Renk Gövde, Amber Renk ikişli Premium Deri Spor Koltuklar, 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi, Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler yer alıyor. Yeni Toyota C-HR’ın renk seçenekleri arasında ise Amber, Kristal Gümüş Gri, Galaksi Beyazı, Pasifik Mavi, Egzotik Kırmızı ve Ametist Moru gibi aracın çekiciliğini artıran birçok farklı seçenek bulunuyor.