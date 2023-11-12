Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan önemli açıklamalar! 250 bin TL indirimle...

Yeni Toyota C-HR'ın 2023 ve 2024 satış rakamlarına değinen Bozkurt, şunları aktardı: "Yıl sonuna kadar Toyota C-HR Hybrid modelinden 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise bu aracın potansiyelinin 5 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz. Toyota C-HR adet anlamında da bize en çok katkı sağlayan ilk 5 modelimizden biri olacak. Satış adetlerinin yanı sıra imaj olarak da öne çıkan bir model. Mevcut müşteri kitlemizi yüzde 80'in üzerinde erkek kullanıcılar oluştururken, Toyota C-HR'da ise kitlemiz yüzde 40 kadınlardan oluşuyor ve satın alma nedenlerinin başında da tasarım geliyor. Aynı zamanda daha genç müşteri profiliyle markamızın dinamikleşmesine de katkı sağlıyor." Ali Haydar Bozkurt, ilk tam hibrit Toyota C-HR'ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye'de üretilmesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade ederek, "Toyota C-HR Plug-in Hybrid'i Avrupa ile aynı anda 2024 yılının başında müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X'in de Türkiye'de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak." diye konuştu. Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden söz eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, Toyota olarak 2023'ü 58 bin adet civarında kapatacaklarını öngördüklerini söyledi. Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Üreticinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük kampanyalarla ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk ve yılın sonuna kadar bu yüksek tempoyu devam ettirmek istiyoruz. Bulunurluk sorunu olmadığında ve pazar şartları normal seyrinde olduğunda zaten Toyota'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz."