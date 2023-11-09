Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR Hybrid, birçok teknolojik özelliğiyle öne çıkarken aynı zamanda daha çevreci bir model haline de getirildi. Çevreci ve sürdürülebilir bir model olması adına adımlar atan marka, Yeni Toyota C-HR’da geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve bu malzemelere 100’den fazla parçada yer verdi. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor. Vegan iç döşeme detaylarının yanı sıra hafif çelik platform ve yeni su bazlı boya teknolojisi kullanıldı. Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km gibi düşük ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor. Toyota C-HR, tasarımının da ipuçlarını verdiği gibi dinamik bir sürüş sunacak şekilde geliştirildi. Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan araç, bağımsız arka süspansiyonla birlikte sunuluyor. Yeni Toyota C-HR’ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen Yeni Toyota C-HR, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalanıyor.