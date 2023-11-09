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Otomotiv
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Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

2023-11-09 16:14:28
Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Toyota, SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirerek bir ikon haline gelen Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Premium tasarımıyla ilk bakışta farklılığını hissettiren ve 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, 1.550.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla 9 Kasım’dan itibaren Toyota Plazalarda yerini aldı.

#1
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli Yeni Toyota C-HR Hybrid, cesur tarzını yeni nesilde daha da ileriye taşıdı. Yeni model, daha keskin ve çarpıcı tasarımı, kullanıcı odaklı dijital kokpiti, zengin donanımları, yeni teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Premium tasarım detayları, yüksek malzeme kalitesi ve ileri teknolojiye sahip donanım özellikleriyle sunulan Yeni Toyota C-HR Hybrid birçok fark yaratan özellikle geliyor. Yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, 12.3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL “premium ses sistemi”, “shift by wire” elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler ve Dijital İç Dikiz Aynası gibi sayısız özellik sunuluyor.

#2
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Toyota, Yeni Toyota C-HR Hybrid modeliyle otomotiv sektöründe tasarım kalıplarını yıkarak adeta bir konsept aracı müşterilere sunmayı başardı. Süper coupe profilini yeni nesilde daha da keskinleştiren Toyota C-HR, premium algısını da daha ileriye taşıdı. Yeni Toyota C-HR Hybrid önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni tasarım dilini taşıdığını ortaya koyuyor. Toyota C-HR Prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

#3
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Parabola tasarımlı Premium LED ön farlar aracın agresif görünümünü daha ileriye taşırken, yandan bakıldığında keskin hatları ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları hem aerodinamiyi iyileştiriyor hem de aracın yalın tasarımına katkı sağlıyor. Ayrıca arka sütunu da kapsayan çift renk gövde tasarımı da ilk defa Yeni Toyota C-HR’da sunuluyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ise, aracın dinamik görünümünü tamamlıyor. Aracın arka bölümünde ise, dinamik hatlar devam ettiriliyor ve şerit tasarımlı ve Toyota C-HR imzalı LED arka stop lambaları dikkat çekiyor.

#4
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Bununla birlikte Yeni Toyota C-HR Hybrid 4362 mm uzunluğa, 2640 mm aks aralığına, 1558 mm yüksekliğe ve 1832 mm genişliğe sahip olarak tasarlandı. Önceki nesle göre genişlikte 37 mm’lik artış, etkileyici tasarıma, genişliğe ve sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Aracın bagaj hacmi ise 388 litre oldu ve önceki nesle göre 11 litrelik artış elde edildi.

#5
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR Hybrid, dış tasarımında olduğu gibi kabinde de etkileyici bir görünüm sunuyor. Aracın iç hatları sürücüyü kavrayacak şekilde tasarlandı. Sürücü için dinamik bir sürüş pozisyonu sunan Toyota C-HR, son teknolojik özelliklerle araç içerisindeki deneyimi de artırıyor. Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini ileri seviyeye taşıyan dijital bir kokpit ile dikkat çeken Yeni Toyota C-HR, standart olarak sunulan 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla yenilikçi bir sürüş sağlıyor. Keskin grafiklere sahip dijital göstergeye aktarılan veriler, sürücü tercihlerine ve önceliklerine göre kişiselleştirilebiliyor. Toyota C-HR aynı zamanda standart olarak yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile geliyor. Keyifli ve sezgisel kullanıcı deneyimi sağlayan multimedya sisteminde Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları kablosuz olarak gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar araç içerisinde akıllı telefon uygulamalarını, dokunmatik ekran ve sesli komut özelliklerini sezgisel olarak kullanabiliyorlar. Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge ekranı, standart kablosuz şarj ünitesi ve dijital iç dikiz aynası gibi özellikler de sürüş deneyimini ileriye taşıyor.

#6
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Toyota C-HR ile Toyota ürün gamında ilk kez sunulan bir özellik ise “shift by wire” elektronik vites ve elektronik park freni oldu. Kabin içi deneyimi artıran bir diğer özellik ise, JBL premium ses sistemi oldu. 9 hoparlörlü JBL ses sistemi, Toyota C-HR için özel olarak geliştirildi ve müzik deneyimini tüm yolcular için en iyi şekilde yansıtıyor.

#7
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR Hybrid’de, marka adına da bir ilk olacak şekilde perdesiz teknolojili ve termal yalıtımlı panoramik cam tavanı standart olarak sunuluyor. Bu gelişmiş cam tavan teknolojisi sayesinde birçok avantaj elde ediliyor. Bu teknoloji, geleneksel cam tavandan farklı olarak ağırlığı 5 kg azaltıyor. Ayrıca baş mesafesinde de 3 cm’lik kazanım sağlıyor. Kabinde sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor. Yazın kızılötesi ışınları yansıtarak soğutma ihtiyacını azaltırken, kış aylarında ise ısıyı içeride tutarak ısıtma ihtiyacını azaltıyor.

#8
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni nesil Toyota C-HR, aynı zamanda gelişmiş ambiyans aydınlatma özelliğine sahip ilk Toyota modeli oldu. Gelişmiş ambiyans aydınlatma özelliği, geleneksel aydınlatma sistemlerinden farklı olarak entegre bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilir renk seçiminin de ötesinde, soğuk veya sıcak olmak üzere kabin ortamını ya da günün saatini yansıtacak şekilde ayarlanabiliyor. Kabin ambiyansı parlak sabah tonlarından akşamları daha dinlendirici tonlara geçiş yapmak üzere günün saatleriyle senkronize edilebiliyor. Aynı zamanda güvenlik özellikleriyle de entegre şekilde çalışarak sürücüyü uyarabiliyor.

#9
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR Hybrid, birçok teknolojik özelliğiyle öne çıkarken aynı zamanda daha çevreci bir model haline de getirildi. Çevreci ve sürdürülebilir bir model olması adına adımlar atan marka, Yeni Toyota C-HR’da geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ilk nesle göre iki kat artırıldı ve bu malzemelere 100’den fazla parçada yer verdi. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış yeni bir koltuk döşemesi kumaşı da bulunuyor. Vegan iç döşeme detaylarının yanı sıra hafif çelik platform ve yeni su bazlı boya teknolojisi kullanıldı. Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km gibi düşük ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor. Toyota C-HR, tasarımının da ipuçlarını verdiği gibi dinamik bir sürüş sunacak şekilde geliştirildi. Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan araç, bağımsız arka süspansiyonla birlikte sunuluyor. Yeni Toyota C-HR’ın dinamik performansı da her açıdan geliştirilerek daha çevik bir yol tutuşu elde edildi. Ani hızlanmalar ve daha yüksek kontrol için geliştirilen Yeni Toyota C-HR, keyifli sürüş deneyimini artırmak adına gaz pedalı ve otomobilin tepkileri arasında daha direkt bir ilişki kuruyor. Süspansiyon, frenler ve direksiyon sistemi yeniden tasarlanırken, aracın çevikliği ve sürüş konforu arasında ideal denge yakalanıyor.

#10
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR’ın geliştirilmesi sırasında Toyota test sürücüleri, Avrupa test merkezindeki pistin yanı sıra farklı ülkelerde, farklı yol koşullarında sürüşler gerçekleştirerek en ideal dinamik dengeyi elde ettiler. Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç seviyesi Passion olmak üzere tamamen üst seviye donanımlarla dikkat çeken Toyota C-HR’ın tüm versiyonlarında Perdesiz Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı Led Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” elektronik Vites, 12.3 inç Multimedya Ekranı, 12.3 inç Dijital Gösterge Paneli, Entegre Navigasyon, Kablosuz Şarj Ünitesi, ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Passion X-Sport donanımında ise 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Siyah Tavan, Elektrikli Bagaj Kapağı, Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Vegan Deri/Kumaş Spor Koltuklar, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitorü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Yeni Toyota C-HR’ın en üst donanım seviyesi olan Passion X-Style’da, Passion X-Sport’a ek olarak Çift Renk Gövde, Amber Renk ikişli Premium Deri Spor Koltuklar, 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi, Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler yer alıyor. Yeni Toyota C-HR’ın renk seçenekleri arasında ise Amber, Kristal Gümüş Gri, Galaksi Beyazı, Pasifik Mavi, Egzotik Kırmızı ve Ametist Moru gibi aracın çekiciliğini artıran birçok farklı seçenek bulunuyor.

#11
Foto - Toyota C-HR Hybrid ikinci nesliyle satışa sunuldu! Peki fiyatı ne kadar?

Yeni Toyota C-HR, Toyota Safety Sense 3, Park Asistanı ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleriyle sınıfının en gelişmiş ve kapsamlı sistemini sunuyor. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi kapsamlı bir paket sunuyor. Toyota C-HR ile her koşulda sürüş daha eğlenceli, konforlu ve güvenli hale getirildi. Yeni modelde sunulan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, segmentinde ilk kez bu kadar kapsamlı olarak sunuluyor. Hem L hem paralel park manevralarında direksiyon, vites değişimi, gaz ve fren kontrollerini tamamen kendi kendine yapabiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımlarda Toyota C-HR’ın pratikliğini artırıyor. Segmentinde ilk kez Toyota C-HR’da sunulan Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, sinyal verildiğinde otomatik olarak şerit değiştirme işlemini tamamlayabiliyor.

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