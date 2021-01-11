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Medya
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Tövbeler Olsun dizisine sürpriz transfer

2021-01-11 11:39:13
Tövbeler Olsun dizisine sürpriz transfer

TRT1'de Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor.

#1
Foto - Tövbeler Olsun, hafif de olsa yükselen reytingleri ile dikkat çekiyor. Diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor.

Tövbeler Olsun, hafif de olsa yükselen reytingleri ile dikkat çekiyor. Diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor.

#2
Foto - En son Savaşçı dizisinden ayrılan Gaye Turgut Evin yapıma katılan isimler arasında yer almıştı.

En son Savaşçı dizisinden ayrılan Gaye Turgut Evin yapıma katılan isimler arasında yer almıştı.

#3
Foto - Şimdi ise bir başka ünlüyü dizide göreceksiniz. Tövbeler Olsun Dizisinde Çiğdem Tunç Sürprizi…ı Çiğdem Tunç Aleyna karakteri ile ilgili heyecanını şu sözlerle anlattı: “2020 yılının sonuna iki gün kala kendimi “Tövbeler Olsun ” dizi setinde buluverdim… Kadroya bakınca da adeta şampiyonlar ligine dahil olmuş hissettim. Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu Çiçek Dilligil, her şeyin ötesinde tüm bilgi birikimi ve sevecenliğini bu yapıma katan Hasan Kaçan’ın yani sıra kamera önünde ve gerisinde emek veren her bir birey… Dört dörtlük ve adını söylediğimde çevremdeki tüm seyircilerinin, çok keyifli bir o kadar da kaliteli dedikleri bir yapımda yer almak benim için başımdan aşağı yıldızların yağması demek…

Şimdi ise bir başka ünlüyü dizide göreceksiniz. Tövbeler Olsun Dizisinde Çiğdem Tunç Sürprizi…ı Çiğdem Tunç Aleyna karakteri ile ilgili heyecanını şu sözlerle anlattı: “2020 yılının sonuna iki gün kala kendimi “Tövbeler Olsun ” dizi setinde buluverdim… Kadroya bakınca da adeta şampiyonlar ligine dahil olmuş hissettim. Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu Çiçek Dilligil, her şeyin ötesinde tüm bilgi birikimi ve sevecenliğini bu yapıma katan Hasan Kaçan’ın yani sıra kamera önünde ve gerisinde emek veren her bir birey… Dört dörtlük ve adını söylediğimde çevremdeki tüm seyircilerinin, çok keyifli bir o kadar da kaliteli dedikleri bir yapımda yer almak benim için başımdan aşağı yıldızların yağması demek…

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