Ramazan yolunda radara yakalanmayın! Emniyet noktaları tek tek açıkladı: İşte ceza yağacak o güzergahlar...
Ramazan yolunda radara yakalanmayın! Emniyet noktaları tek tek açıkladı: İşte ceza yağacak o güzergahlar...

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücüye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Trafik yoğunluğunun zirve yapacağı tatil dönemi boyunca hız ihlallerini sıfıra indirmeyi hedefleyen ekipler, Türkiye genelindeki sabit radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarını kamuoyuyla paylaştı. "Hız sınırında sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilecek bu bayramda, kuralları ihlal edenlerin kapısına ağır cezalar gönderilecek.

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte hız limitlerindeki esneklik payı daraltıldı. Sürücüler artık şehir içinde hız sınırını en fazla 5 km/saat, şehirler arası yollarda ise 10 km/saat aşabilecek. Bu sınırların bir birim dahi üzerine çıkılması durumunda, radar sistemleri otomatik olarak devreye girerek plakaya cezai işlem uygulayacak. Örneğin; 90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km hıza ulaştığınız an ceza kesilecek. Şehir içinde ise 50 km olan genel sınırın 56 km/saat olarak aşılması, doğrudan ceza sebebi sayılacak.

"İşte Sabit Radarların Beklediği Kritik Noktalar" Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı listeye göre, denetimlerin en yoğun olacağı ve sabit radarların aktif çalışacağı bazı güzergahlar şunlar:

GÖLBAŞI - ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR YOLU - SEYDİLER

ÇAY - AFYON

AFYONKARAHİSAR - DENİZLİ YOLU

SULTANDAĞI - AFYONKARAHİSAR

TINAZTEPE - AFYONKARAHİSAR

DÜZAĞAÇ - AFYONKARAHİSAR - UŞAK YOLU

AMASYA

ANKARA - KIRIKKALE

AŞKALE | ERZURUM

BİGA

BOLU

BİLECİK

BİLECİK BAŞKÖY KAVŞAĞI

ATKARACALAR - ÇANKIRI

BOLU 2

BOZÜYÜK

BUCAK - BURDUR YOLU

ÇERKEŞ

DAZKIRI - AFYONKARAHİSAR

DENİZLİ

AKÇAKİRAZ - ELAZIĞ

ERBAA

ERZURUM

EZİNE

GAZİANTEP

GEREDE

HAFİK - SİVAS

ILGAZ - KASTAMONU

İSTANBUL

KAZIM KARABEKİR - KARAMAN

KAYSERİ

KEÇİBORLU

KEPEZ

KIZILÖREN - AFYONKARAHİSAR

KONYA

KÖRFEZ

KURŞUNLU

KÜTAHYA

LAPSEKİ

EVREŞE - KEŞAN

MARDİN

MERZİFON

NİĞDE

OSMANCIK

OSMANİYE

PASİNLER - ERZURUM

SELÇUK - İZMİR

SORGUN - YOZGAT

TAŞOVA - AMASYA

TEKİRDAĞ - ÇORLU YOLU

TİREBOLU

TORTUM

TOSYA

BANAZ - UŞAK

YILDIZELİ - SİVAS

SARIKAYA – YOZGAT

HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR: Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor): 6-10 km aşım: 2 bin TL 11-15 km: 4 bin TL 16-20 km: 6 bin TL 21-25 km: 8 bin TL 26-35 km: 12 bin TL 36-45 km: 15 bin TL 46-55 km: 20 bin TL 56-65 km: 25 bin TL 66 km ve üzeri: 30 binTL

• Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s): • 11-15 km aşım: 2 bin TL • 16-20 km: 4 bin TL • 21-25 km: 6 bin TL • 26-30 km: 8 bin TL • 31-40 km: 12 bin TL • 41-50 km: 15 bin TL • 51-60 km: 20 bin TL • 61-70 km: 25 bin TL • 71 km ve üzeri: 30 bin TL

