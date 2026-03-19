Ramazan yolunda radara yakalanmayın! Emniyet noktaları tek tek açıkladı: İşte ceza yağacak o güzergahlar...

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte hız limitlerindeki esneklik payı daraltıldı. Sürücüler artık şehir içinde hız sınırını en fazla 5 km/saat, şehirler arası yollarda ise 10 km/saat aşabilecek. Bu sınırların bir birim dahi üzerine çıkılması durumunda, radar sistemleri otomatik olarak devreye girerek plakaya cezai işlem uygulayacak. Örneğin; 90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km hıza ulaştığınız an ceza kesilecek. Şehir içinde ise 50 km olan genel sınırın 56 km/saat olarak aşılması, doğrudan ceza sebebi sayılacak.