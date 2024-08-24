Torosların şifa dağıtan adamı

“35 çeşit yağ çıkarıyor” Her geçen gün yeni yağ çeşitleri çıkardığını söyleyen Güven, “Her geçen gün başka bitkilerden yağ çeşitlerimi çoğaltıyorum. Kekik, nane, adaçayı elma, andız, ardıç, katran sedir, lavanta, mersin, defne yaprak, defne tohum, sarı kantaron, rezene, çörek otu, çöğre menengiç, çam, okaliptüs, biberiye, susam, bamya, üzüm çekirdeği, acı badem, tatlı badem, ısırgan otu, keten tohumu, karanfil, yer fıstığı, Hindistan, cevizi, ceviz, aspir, haşhaş, nar çekirdeği, yer fıstığı ve hardal” yağı olmak üzere 35 çeşit yağ çıkartıyorum. Bu bitkilerin bazılarını Akseki'de ekmeye başladılar. Lavanta özellikle Akseki ve İbradı bölgesinde bol miktarda yetiştirenler var. Bu dağlarda ne yetişirse bunların yağını çıkarmak için uğraşıyorum. Başka başka bitkilerden denemeler yaparak çeşitlerimi arttırıyorum” dedi. “Akseki'nin kekiği çok etkili” Akseki'de yetişen kekiklerin çok kıymetli olduğunu anlatan Güven, “Örneğin kekik yağı oldukça faydalı bir yağdır. Bizim yöremizde yetişen kekiklerin yağı incelenmiştir. Akseki'li Akdeniz Üniversitesinden emekli Prof.Dr. Oktay Yeğen tarafından yaklaşık 40 yıl çalışma yapmış ve incelemiştir. Almanya'da da çalışma yapmıştır. Bunun Türkiye'nin her yerinden almış olduğu numunelerinden en iyisinin Akseki'de yetiştiğini söylemiştir. Biz ondan aldığımız bilgiye göre bizim yöremizin kekik ve diğer bitkilerin aromaları çok güzel oluyor. Buradaki iklim çok farklıdır” diye konuştu.