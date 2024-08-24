2024-08-24 11:00:27 Torosların şifa dağıtan adamı
Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağları'ndan toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran Abdullah Güven, bugün ise yaklaşık 35 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların 800 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor. Abdullah Güven, Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı izinle yazın 800 ila bin 200 metre rakımlı Toros Dağlarında kekik, şalba, andız, mersin, ardıç, defne, menengiç, çam, biberiye, rezdene, kantaron, ısırgan otu ve su nanesi gibi bir çok bitkileri topluyor. Daha önce bu otları topladıktan sonra kurutup sattığını belirten Güven, eskiden ilkel yöntemle kekik, elma yağı, defne yağı, andız yağı, su nanesi yağı sıkmaya başladığını, şimdi ise daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini söyledi.