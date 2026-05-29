Toroslar'dan çıkan büyük başarı: 30 yıl önce bir kazanla başladı! Şimdi dünyaya satıyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Abdullah Güven, Toros Dağları'ndan topladığı şifalı bitkilerden modern sistemlerle 31 çeşit doğal yağ elde etmeyi başardı. İlk yıllarda evinin bahçesindeki bakır kazanlarda yalnızca kekik yağı çıkarırken işini büyüten Güven, "Bizim yağlarımız doğal olduğu için halk daha çok tercih ediyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İnsanlara şifa dağıttığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.