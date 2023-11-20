Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Toplu taşıma kullanan herkes gözünü dört açsın. Dolandırıcılar yine iş başında. Herkesi bu yöntemle dolandırıyorlar. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi… Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da dolandırıcıların da ardı arkası kesilmiyor. Her gün farklı bir yöntemle piyasaya çıkan dolandırıcıların yeni yöntemleri de gün yüzüne çıktı. Metro İstanbul, İstanbulkart işbirliği ile yapılan kampanyaları gözüne kestiren dolandırıcılar vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi…