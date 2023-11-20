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Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

2023-11-20 13:38:53
Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Toplu taşıma kullanan herkes gözünü dört açsın. Dolandırıcılar yine iş başında. Herkesi bu yöntemle dolandırıyorlar. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi… Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da dolandırıcıların da ardı arkası kesilmiyor. Her gün farklı bir yöntemle piyasaya çıkan dolandırıcıların yeni yöntemleri de gün yüzüne çıktı. Metro İstanbul, İstanbulkart işbirliği ile yapılan kampanyaları gözüne kestiren dolandırıcılar vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi…

#1
Foto - Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

Metro İstanbul, İstanbul kart işbirliği ile gerçekleştirilen kampanyaların “ dolandırıcılık amacıyla” olduğu belirtilirken vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyaların tamamen dolandırıcılık amacıyla yapıldığı belirtilirken konu hakkında uyarılarda peş peşe geldi. Yapılan açıklamada hukuki sürecin başlatıldığı belirtilirken vatandaşların da dikkatli olması gerektiği aktarıldı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

#2
Foto - Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş uyarı yapıldı! Herkes gözünü dört açsın

“Değerli İstanbullular, hafta sonu sosyal medya ağlarında Metro İstanbul ve İstanbulKart iş birliği ile yapıldığı iddia edilen bir kampanya duyurusu yayınlandı. Söz konusu duyurunun dolandırıcılık amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Metro İstanbul markası kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık faaliyeti ile ilgili hukuki süreçleri başlattığımızı, şirketimize ait sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz dışında yapılan bu tip duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyururuz.”

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