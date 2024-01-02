Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartları için yapılan düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarında sınırsız biniş hakkının kaldırıldığını duyurdu. Ücretsiz seyahat eden 65 yaş ve indirimli bilen 60 yaş ve öğretmenler için araçlara günde 4 kez ücretsiz biniş hakkı sunulacağı belirtildi. 4 biniş hakkını tamamlayan indirimli ve ücretsiz kart sahipleri tam ücret ödeme yapacak.