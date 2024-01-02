  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başıboş köpekler ahıra girip 22 hayvanı telef etti! Hayvanların sahibi çileden çıktı

Fenerbahçe ile ilgili müthiş iddia! Bu hamle Süper Ligin seyrini değiştirebilir! Bakalım yapabilecekler mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Sen ne yaptın böyle İsmail Kartal! Okuyan, kulaklarına inanamadı: Flaş karar: Ortalığı yangın yerine çevirecek iddia!

Dindar insanlarla resmen alay etmişlerdi! Ahlaksız Kızıl Goncalar dizisinden flaş karar

Tam 23 yıl önce batmıştı! Yüzlerce hacıyı taşıyan o feribotun batığı böyle görüntülendi! Bakın içinden neler çıktı

Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular

Başkan Erdoğan, Süper Kupa ile ilgili net konuştu! Bu çok açık bir sabotaj...

Sen ne yaptın böyle Ahmet Hakan! Okuyan, kulaklarına inanamadı

Fırlatılalı iki sene oldu! İşte James Webb teleskobundan hayran bırakan görüntüler
Gündem
3
Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

2024-01-02 16:16:31
Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

Toplu taşıma kullanan binlerce vatandaşa yeni yıl sürprizi yapıldı. Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlara yeni düzenlemenin detayları açıklandı. Toplu taşımaya 4 biniş sınırlaması getiriliyor. İşte tüm detaylar… Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlara yeni düzenleme getirildi. Kocaeli'de ücretsiz seyahat eden 65 yaş vatandaşlarla birlikte öğretmenler için günlük biniş sınırlaması getirildi. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartları için yapılan düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarında sınırsız biniş hakkının kaldırıldığını duyurdu. Ücretsiz seyahat eden 65 yaş ve indirimli bilen 60 yaş ve öğretmenler için araçlara günde 4 kez ücretsiz biniş hakkı sunulacağı belirtildi. 4 biniş hakkını tamamlayan indirimli ve ücretsiz kart sahipleri tam ücret ödeme yapacak.

#2
Foto - Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız

Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile birlikte Özel Halk Otobüsü sahiplerine verilen aylık 12.500 TL destek ödemelerinin arttırılmasına karar verildi. Konu hakkında çalışmalar başlatılırken ücretsiz ve indirimli seyahat eden minibüsçülere ödenen yıllık 400 milyon TL'nin 700 milyon TL'ye çıkarılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yetki kararı sonrasında destek ödemelerinde artışa gidilecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılacak olan otobüsler için açıklamalar yapıldı. 108 özel halk otobüsünün P plakaya dönüştürüleceği belirtilirken 2022 yılında 465 aracın P plakaya dönüştürüldüğü bildirildi. 108 hat sahibinin ise başvuru yapmadığı için P plaka alamadı.

Kaos planını milletimiz bozdu! Susmakla sıyrılamazsınız
Spor

Kaos planını milletimiz bozdu! Susmakla sıyrılamazsınız

Riyad’da Süper Kupa maçı öncesi “İstiklal Marşı okunmadı” “Atatürk temalı tişörte izin verilmedi” iddialarıyla taraftar kışkırtılırken, Ali ..
Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı
Gündem

Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! İranlı Mustafa'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında pazarladığı soyu İran'dan gelen Mustafa Sandal..
'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!
Yerel

'Profesör çiftten 55 milyonluk profesyonel vurgun!' iddiası!

Ankara'da bir yayıncılık ve medikal eğitim şirketi sahibi Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy çifti tarafın..
İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...

İsmail Saymaz son kulis bilgisini Türkiye ile paylaştı! İşte İstanbul ve Ankara Adaylığı için öne çıkan isimler...
Yeni jet motoru süpersonik yolculuğun anahtarı olabilir: RDE motorlar geliyor
Teknoloji

Yeni jet motoru süpersonik yolculuğun anahtarı olabilir: RDE motorlar geliyor

Rotating Detonation Engine (RDE), dönen detonasyon motoru veya döner patlama motoru olarak adlandırılan yeni jet motoru süpersonik hava yolc..
Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...
Ekonomi

Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duyarlı vatandaşlar tarafından İsrail'i destekleyen markalara karşı boykot kampanyası başla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23