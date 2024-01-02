2024-01-02 16:16:31 Toplu taşıma kartı kullananlar dikkat! Yeni düzene geçildi: Artık sadece 4 kez binmek için kullanacaksınız
Toplu taşıma kullanan binlerce vatandaşa yeni yıl sürprizi yapıldı. Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlara yeni düzenlemenin detayları açıklandı. Toplu taşımaya 4 biniş sınırlaması getiriliyor. İşte tüm detaylar… Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlara yeni düzenleme getirildi. Kocaeli'de ücretsiz seyahat eden 65 yaş vatandaşlarla birlikte öğretmenler için günlük biniş sınırlaması getirildi. İşte tüm detaylar…