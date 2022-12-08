2022-12-08 07:43:48 Tokyo'da İstanbul sergisi!
Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" sergisi açıldı.
Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" sergisi açıldı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'nde "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" fotoğraf sergisi açıldı.
Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın sergisine, Türk ve Japon sanatseverler ile davetliler ilgi gösterdi. YEE Tokyo Müdürü Hüseyin Tuna, sergideki fotoğraflarla ilgili sanatseverlere bilgi verdi.
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, açılışta yaptığı konuşmada, sergide birbirinden güzel insan manzaralarının yer aldığını söyledi.
Güngen, "canlı ve renkli" şeklinde nitelendirdiği serginin, Türkiye'yi anlamak bakımından heyecan oluşturduğunu belirtti.
Şibusawa da yaklaşık 40 yıldır Türkiye'ye seyahat ettiğini ve bu sergi için "İstanbul insanını fotoğrafladığını" kaydetti. Sergi, 27 Aralık'a kadar gezilebilecek.
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