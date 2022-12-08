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Kültür Sanat
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Tokyo'da İstanbul sergisi!

2022-12-08 07:43:48
Tokyo'da İstanbul sergisi!

Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" sergisi açıldı.

#1
Foto - Tokyo'da İstanbul sergisi!

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'nde "İstanbul'dan İnsan Manzaraları" fotoğraf sergisi açıldı.

#2
Foto - Tokyo'da İstanbul sergisi!

Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın sergisine, Türk ve Japon sanatseverler ile davetliler ilgi gösterdi. YEE Tokyo Müdürü Hüseyin Tuna, sergideki fotoğraflarla ilgili sanatseverlere bilgi verdi.

#3
Foto - Tokyo'da İstanbul sergisi!

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, açılışta yaptığı konuşmada, sergide birbirinden güzel insan manzaralarının yer aldığını söyledi.

#4
Foto - Tokyo'da İstanbul sergisi!

Güngen, "canlı ve renkli" şeklinde nitelendirdiği serginin, Türkiye'yi anlamak bakımından heyecan oluşturduğunu belirtti.

#5
Foto - Tokyo'da İstanbul sergisi!

Şibusawa da yaklaşık 40 yıldır Türkiye'ye seyahat ettiğini ve bu sergi için "İstanbul insanını fotoğrafladığını" kaydetti. Sergi, 27 Aralık'a kadar gezilebilecek.

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