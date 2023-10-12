  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
TOKİ konutları hızla yükseliyor

2023-10-12 15:26:35
TOKİ konutları hızla yükseliyor

Adana’da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutlarında sona gelindi.

#1
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor.

#2
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 8 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

#3
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

Öte yandan yapılan blokların boyaları da tamamlanırken şantiyede işçiler 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışıyor.

#4
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

#5
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Aralık ayında 13-14 bloğun teslim edilmesinin planladığını belirterek, “İnşallah konutların yüzde 80’ini yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada 3 vardiya 24 saat çalışıyoruz. Ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyoruz ve bu nedenle aralıksız çalışmalarımız sürüyor” dedi.

#6
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

TOKİ’nin yaptığı inşaatların dünya literatürüne girdiğini anlatan Karslıoğlu, “Bildiğiniz üzere TOKİ şantiyeleri tecrübe gerektiren ve dünya literatürüne girmiş şantiyelerimizdir. Burada gece gündüz çalışırken ustaların ve işçilerin birbirini engellemeden çalışması ayrı bir profesyonelliktir. Tüm argümanlarımızı oluşturduğumuz noktada, projeye has çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

#7
Foto - TOKİ konutları hızla yükseliyor

Adana’mızda tüm depremzedelerimizin başını sokacağı evler güvenli, bilim ve fen kurallarına göre yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerde kalmamak üzere Ocak ayında buraları cıvıl cıvıl görebiliriz” ifadelerini kullandı.

İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım
Dünya

İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım

Kana susayan bebek katili İsrail'in korkulu rüyası haline gelen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yeni bir video paylaşt..
İki yüzlü şerefsizler
Gündem

İki yüzlü şerefsizler

Oyuncu Jamie Lee Curtis, 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla İsrail'e destek için paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu ö..
İşgalci olduklarını böyle itiraf etti: 'Beni öldürmezseniz...'
Dünya

İşgalci olduklarını böyle itiraf etti: 'Beni öldürmezseniz...'

Aksa Tufanı" operasyonu kapsamında esir alınan işgal rejiminin sözde askerinin medyaya yansıyan "Beni öldürmezseniz topraklarınızı terk edec..
ABD savaş gemisi neden bölgede? Cihat Yaycı bombayı patlattı! Amaçları Filistin değil Türkiye

ABD savaş gemisi neden bölgede? Cihat Yaycı bombayı patlattı! Amaçları Filistin değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak

Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik gönderilen uçaklara eleştirisi ABD ve İngiliz basınında gündem oldu.
Yeni yasa Almanya’ya gitmek isteyenleri sevindirdi
Avrupa

Yeni yasa Almanya’ya gitmek isteyenleri sevindirdi

Almanya 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nda yaptığı son değişikliklerle özellikle üniversite mezunu gençl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23