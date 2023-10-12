TOKİ konutları hızla yükseliyor

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Aralık ayında 13-14 bloğun teslim edilmesinin planladığını belirterek, “İnşallah konutların yüzde 80’ini yeni yıla girmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada 3 vardiya 24 saat çalışıyoruz. Ne kadar hassas bir konu olduğunu biliyoruz ve bu nedenle aralıksız çalışmalarımız sürüyor” dedi.