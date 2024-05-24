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TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

2024-05-24 12:25:06
TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ başvuru süreci devam ediyor. Kolay finansman yöntemleriyle devam eden TOKİ konut ve iş yeri satışları, 36 ilde vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Yüzde 15 peşin + 60 ay vadeyle iş yeri sahibi olma imkanı sunan TOKİ, konutlar için de yüzde 25 peşin + 72 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Son başvuru tarihi 30 Mayıs Perşembe olarak bildirilen konut ve iş yerlerinin, açık adresleri ve fiyat bilgileri de açıklandı.

#1
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ konut ve iş yeri satışı 36 ilde devam ediyor. Böylece konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin sağladığı kolay ödeme imkanları ile mülk sahibi olabilecek. Peki başvurular nereden alınıyor? Şartlar neler? İşte TOKİ başvuru süreci ve bilinmesi gerekenler...

#2
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor. Vatandaşlara yüzde 15 peşin + 60 ay vadeyle iş yeri; yüzde 25 peşin + 72 ay vadeyle konut sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, başvuruların Emlak Müzayede sitesi üzerinden alındığını bildirdi. Öte yandan son başvuru tarihi de 30 Mayıs Perşembe olarak açıklandı.

#3
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ, 36 İLDE KONUT VE İŞ YERİ SATACAK TOKİ, 36 ilde 16 konut 183 iş yerini 31 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

#4
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ KONUT SATIŞI YÜZDE 25 PEŞİNAT, 72 AY VADEYLE YAPILACAK TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

#5
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

İŞ YERLERİ YÜZDE 15 PEŞİNAT, 60 AY VADEYLE SATILACAK Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle alınabilecek.

#6
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

AÇIK ARTIRMA 31 MAYIS'TA YAPILACAK Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

#7
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 30 Mayıs 2024 günü saat 14.00'a kadar alınacak.

#8
Foto - TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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