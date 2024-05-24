TOKİ başvuru süreci 36 ilde devam ediyor! Uygun fiyata TOKİ konut sahibi olma fırsatı..

TOKİ başvuru süreci devam ediyor. Kolay finansman yöntemleriyle devam eden TOKİ konut ve iş yeri satışları, 36 ilde vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. Yüzde 15 peşin + 60 ay vadeyle iş yeri sahibi olma imkanı sunan TOKİ, konutlar için de yüzde 25 peşin + 72 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Son başvuru tarihi 30 Mayıs Perşembe olarak bildirilen konut ve iş yerlerinin, açık adresleri ve fiyat bilgileri de açıklandı.