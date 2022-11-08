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Tokat'ta korkutan patlama

2022-11-08 20:12:43
Tokat'ta korkutan patlama

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bulunan elektrik panosunda patlama meydana geldi.

#1
Foto - Tokat'ta korkutan patlama

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde patlama anında çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı.

#2
Foto - Tokat'ta korkutan patlama

Çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ekipleri yangın müdahalesi etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı.

#3
Foto - Tokat'ta korkutan patlama

Ekipler mahalleye yeniden elektrik verilebilmesi için çalışma başlattı. Esnaf Muharrem Dalkın, panodan dumanlar çıkması ile birlikte patlama olduğunu söyledi.

#4
Foto - Tokat'ta korkutan patlama

Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Dalkın, "Bayağı bir ses çıktı, 5 dakikaya yakın yandı. Kısa süreli korku ve panik yaşadık. Ekiplere haber verdik kısa sürede müdahale etiller" dedi.

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