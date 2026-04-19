Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...

Başkan Yazıcıoğlu, sürecin hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, “Şu anda hızlı bir şekilde 71 tane evimizi yıkarak artık kale eteklerinde bu kötü görüntüden kurtulup hem de vatandaşlarımızı daha sağlıklı evlere kavuşturacağız. Kentsel dönüşüme giren diğer mahallelerde de yeni konutlar yükseliyor. Bu süreç çok hızlı ilerliyor, bunu vatandaşlarımız da görüyor. Şimdi ikinci etabın da süreci başlayacak, Tokat’a nefes aldıracağız” dedi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatı alanlarının da inşa edilmesi planlanıyor. Böylece Tokat’ta sadece yapı güvenliği değil, yaşam kalitesinin de artırılması hedefleniyor