Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...
Tokat Belediyesi, deprem riski taşıyan yapı stokunu yenilemek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaleardı Mahallesi merkezli yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hem yıkım hem de yeni konut inşaatları eş zamanlı olarak devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kentsel Dönüşüm Projemizin 1. etabı kapsamında 114 konutumuzun inşaatını hızla sürdürürken, uzlaşı sağladığımız 71 konutun yıkımını başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.