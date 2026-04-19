Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...

Tokat Belediyesi, deprem riski taşıyan yapı stokunu yenilemek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaleardı Mahallesi merkezli yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hem yıkım hem de yeni konut inşaatları eş zamanlı olarak devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kentsel Dönüşüm Projemizin 1. etabı kapsamında 114 konutumuzun inşaatını hızla sürdürürken, uzlaşı sağladığımız 71 konutun yıkımını başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Foto - Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...

Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Tokat’ta, olası depremlere karşı dayanıklı yapıların inşası büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi Caddesi’nde inşa edilecek yeni konutlar için ilk harç dökülürken, riskli yapıların yıkımına da hız verildi. Proje ile birlikte sadece konut üretimi değil, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek çevre düzenlemeleri de hayata geçiriliyor. Yeşil alanların artırılması, alternatif ulaşım yollarının oluşturulması ve sosyal yaşam alanlarının kazandırılması hedefleniyor.

Foto - Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...

Tokat Belediyesi koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları toplam 6 mahallede sürüyor. Bu kapsamda özellikle turistik öneme sahip Kaleardı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yıkımların ardından bölgenin rekreasyon alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Proje kapsamında Kaleardı Mahallesi’nde toplam 264 konutun inşa edilmesi öngörülüyor. Yeni konutlarla birlikte vatandaşların daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amaçlanıyor.

Foto - Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kesmiyor: 114 konut yükseliyor, 71 yapı yıkıldı...

Başkan Yazıcıoğlu, sürecin hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, “Şu anda hızlı bir şekilde 71 tane evimizi yıkarak artık kale eteklerinde bu kötü görüntüden kurtulup hem de vatandaşlarımızı daha sağlıklı evlere kavuşturacağız. Kentsel dönüşüme giren diğer mahallelerde de yeni konutlar yükseliyor. Bu süreç çok hızlı ilerliyor, bunu vatandaşlarımız da görüyor. Şimdi ikinci etabın da süreci başlayacak, Tokat’a nefes aldıracağız” dedi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatı alanlarının da inşa edilmesi planlanıyor. Böylece Tokat’ta sadece yapı güvenliği değil, yaşam kalitesinin de artırılması hedefleniyor

