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Hayat-Aktüel
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Tokat'ta kaza! Yaralılar var

2022-01-02 16:31:38
Tokat'ta kaza! Yaralılar var

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Murat İnan idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, Zile-Yıldıztepe kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

Murat İnan idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, Zile-Yıldıztepe kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

#2
Foto - Kazada sürücü ile eşi Nurgül, çocukları Furkan ve Osman İnan araçta sıkıştı.

Kazada sürücü ile eşi Nurgül, çocukları Furkan ve Osman İnan araçta sıkıştı.

#3
Foto - Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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