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Hayat-Aktüel
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Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

2023-05-19 00:04:59
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde Hyundai marka 42 ALS 285 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden O.G. idaresindeki 60 AV 057 plakalı Hyundai marka araca çarptı.

#2
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Çarpışma sonucunda F.S. idaresindeki araç takla atarken O.G. idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durabildi.

#3
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Olayda yaralanan F.S., Y.S., O.G. ve S.G. hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

#6
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

#7
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

#8
Foto - Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var

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