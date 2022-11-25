Togg'un üretim bantları adım adım görüntülendi! Modellerin ismi ne olacak?

ESNEK SATIŞ VE SERVİS “Teslimat tüketici nereye isterse oraya olabilir. İstersen bir deneyim merkezi, istersen kapının önü. Servis de aynı şekilde mobil servis araçları veya servis noktalarımız aracılığıyla karşılanacak.” YURTDIŞINDA BORSAYA AÇILACAK “Borsaya açılmak her zaman planlarımız içerisinde bulunuyor-du. Ancak, burada hedefimiz yurtdışında bir borsaya açılmak. Açılacağımız dönemdeki pazar payımızla şirketin daha büyük bir borsaya açılması gerek diye düşünüyoruz.” 100 bin 175 bin: Tesisin 2023’teki üretim kapasitesi/ ulaşacağı toplam kapasite 20 bin: 2023’te üretilecek olan C-SUV adedi 35: 2025’e kadar açılacak deneyim merkezi sayısı 25: 2023 yılında açılacak sabit servis sayısı 8: 2023’te hizmet verecek mobil servis aracı sayısı