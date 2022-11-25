2022-11-25 08:32:23 Togg'un üretim bantları adım adım görüntülendi! Modellerin ismi ne olacak?
Togg, Gemlik’teki kampüsünü ilk kez otomotiv gazetecilerine açtı. 2023 yılının Mart ayında yola çıkacak C-SUV’un tüm üretim aşamaları adım adım görüntülendi. 3 dakikada 1 araç üretebilme kapasitesine sahip tesiste her şey son teknoloji. Otomasyon oranının yüzde 90 olduğu fabrikada, testler için yıl sonuna kadar, 165 adet C-SUV üretilecek. Modellerle ilgili isim konusu da açıklığa kavuşurken, yeni yılda ne kadar Togg üretileceği de belli oldu.