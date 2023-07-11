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TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

2023-07-11 10:02:56
TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Geçtiğimiz gün KDV zammı nedeniyle fiyatlarına güncelleme yapan TOGG’da bir gelişme daha yaşandı.

#1
Foto - TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, geçtiğimiz mart ayında T10X modelinin satışına başladı. Şirket, bugün itibariyle Togg teslimatlarının ertelendiğini duyurdu.

#2
Foto - TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

TOGG teslimatları, 1 ay ertelendi! Geçtiğimiz günlerde Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, Haziran 2023’te hangi markanın kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Bununla birlikte Ocak 2023-Haziran 2023 arası bu yılın genel karnesi de paylaşıldı. Burada Togg’un hedefleri yakalayamadığını gördük.

#3
Foto - TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Tüm yılın satış verilerine baktığımız zaman, şu ana kadar toplamda 808 adet Togg T10X satıldığını görüyoruz. Yalnızca haziran ayı verilerine baktığımızda ise 502 adet satışın gerçekleştiği anlaşılıyor.

#4
Foto - TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Nitekim bugün Togg siparişi veren bazı müşterilere şirket tarafından iletilen e-postada da Haziran-Temmuz 2023 için planlanan teslimatların Temmuz-Ağustos olarak revize edildiği söyleniyor. Yani Togg T10X teslimatları bir ay ertelendi.

#5
Foto - TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Togg T10X fiyatı ilk kur zammını aldı! Ön sipariş ile satışı yapılan Togg T10X modelinin en ucuz versiyonu 953 bin TL fiyat etiketine sahipti. Gelen zam haberi sonrası bu fiyat 1 milyon 207 bin TL oldu. Tüm liste ise şu şekilde:

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