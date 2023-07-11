TOGG’dan zam sonrası bir kötü haber daha geldi

Togg T10X fiyatı ilk kur zammını aldı! Ön sipariş ile satışı yapılan Togg T10X modelinin en ucuz versiyonu 953 bin TL fiyat etiketine sahipti. Gelen zam haberi sonrası bu fiyat 1 milyon 207 bin TL oldu. Tüm liste ise şu şekilde: