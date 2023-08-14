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Doğa
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Togg'dan İstanbul çıkarması

2023-08-14 13:54:03
Togg'dan İstanbul çıkarması

İstanbul’da 1 tır dolusu Togg sahiplerine teslim edilmek üzere bayiye götürülürken görüntülendi.

#1
Foto - Togg'dan İstanbul çıkarması

TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.

#2
Foto - Togg'dan İstanbul çıkarması

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına her geçen gün talep artıyor.

#3
Foto - Togg'dan İstanbul çıkarması

Şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araç İstanbul Zeytinburnu sahilinde satış bayisine gönderilen araçlar sahiplerine ulaştırılmayı bekleniyor.

#4
Foto - Togg'dan İstanbul çıkarması

Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler daha artış gösteriyor.

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