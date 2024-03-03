Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Son olarak SUV modelini tanıtan Togg, bu modelle de büyük ilgi görmüştü. Hem tasarımı hem özellikleri hem de yerli olması vatandaşlara oldukça cazip gelirken artık Togg seçenekleri çoğalıyor. Edinilen bilgilere göre yerli otomobil Togg, 5 yeni model sürprizi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. ￼Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 2030 yılına kadar beş farklı modelde toplam 1 milyon araç üretme hedeflerini duyurdu. Bu büyük hedef, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistemle birlikte yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve iş modelleri geliştirme vizyonunun bir parçası. Karakaş, C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerinin üretime alınacağını ve B-SUV ile C-MPV modellerinin de eklenmesiyle beş modelden oluşan ürün gamının tamamlanacağını belirtti.