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Otomotiv
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Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

2024-03-03 13:40:29
Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Türkiye’nin yerli arabası Togg, yepyeni bir haberle otomotiv sektörüne bomba gibi düştü. Bunu duyan Togg hayranları çok sevinecek. İşte Togg’un 5 yeni model sürprizi…

#1
Foto - Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Son olarak SUV modelini tanıtan Togg, bu modelle de büyük ilgi görmüştü. Hem tasarımı hem özellikleri hem de yerli olması vatandaşlara oldukça cazip gelirken artık Togg seçenekleri çoğalıyor. Edinilen bilgilere göre yerli otomobil Togg, 5 yeni model sürprizi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. ￼Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 2030 yılına kadar beş farklı modelde toplam 1 milyon araç üretme hedeflerini duyurdu. Bu büyük hedef, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistemle birlikte yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve iş modelleri geliştirme vizyonunun bir parçası. Karakaş, C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerinin üretime alınacağını ve B-SUV ile C-MPV modellerinin de eklenmesiyle beş modelden oluşan ürün gamının tamamlanacağını belirtti.

#2
Foto - Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

2023 yılı, Togg için üretim açısından verimli bir yıl oldu ve T10X modeli için alınan 177 bin ön sipariş, şirket için büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağı oldu. Bu yoğun talep karşısında üretim planlamasında artırıma gidilerek 20 bine yakın aracın sorunsuz şekilde teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, Togg'un Türkiye pazarında elektrikli otomobiller arasında önemli bir pazar payına ulaştığı ifade edildi.

#3
Foto - Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

￼Karakaş, 2025 yılında kullanıcılarla buluşturulacak T10F modelinin tanıtımının CES 2024'te yapıldığını ve bu modelin sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından pazara sunulacağını açıkladı. İhracat ve Avrupa pazarlarına açılma konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Karakaş, 2024 sonunda Almanya pazarına giriş yapacaklarını belirtti.

#4
Foto - Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Togg'un kendi markası Trugo ile batarya üretimi gerçekleştirdiği ve Türkiye genelinde 550'den fazla hızlı şarj cihazı yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu cihazlarla 88 kilovatlık bataryaların yarım saatin altında doldurulabildiği ifade edildi. Karakaş, Togg'un 2035 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket olma hedefi olduğunu ve bu alanda dünyaya örnek bir rol model olmayı istediklerini belirtti. Ayrıca, Gemlik'te Avrupa'nın en temiz araç üretim tesisine sahip olduklarını ve bu başarılarının hem Türkiye'den hem de dünyadan büyük ilgi ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

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