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Otomotiv
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Togg yeni bir rekor kırdı

2023-08-19 19:43:24
Togg yeni bir rekor kırdı

Togg çatısı altındaki Trugo, Türkiye'de yeni bir rekora daha imza atarak 81 ilde hizmete girdi.

#1
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Togg’un akıllı şarj çözümleri üreten ve Türkiye’nin tamamında elektrikli otomobil şarj istasyonu kuran şirketi Trugo, bugün yeni bir rekor kırmayı başardı. Artık tüm şehirlerde hizmet veriyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

#2
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Trugo, 81 ilde, 272 istasyonda, 544 soket ile hizmet veriyor! Türkiye’nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo’nun kesintisiz şarj deneyimi 81 ile ulaştı. Trugo, tamamı 180 kW’nin üzerindeki yüksek hızlı şarj cihazlarıyla 81 ilde hizmet veren ilk ve tek şarj ağı şirketi oldu.

#3
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Tüm Türkiye’de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak hedefiyle yola çıkan Trugo, 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşmaya başladı. Trugo, 81 ilde tamamı 180 kW’nin üzerindeki 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor.

#4
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Trugo, Türkiye’de kurduğu şarj altyapısı sonucu, 180 kW’nin üzerindeki yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanıcılarına 81 ilde hizmet veren ilk ve tek şarj ağı şirketi oldu.

#5
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Trugo’nun şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor. Yüksek hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

#6
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Kullanıcılar Türkiye genelindeki şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan uygulama ile en uygun istasyonu bulmak, şarj sürecini takip etmek, şarjın tamamlandığını görmek, geçmiş şarj işlemlerine erişmek ve ödemesini yapmak mümkün oluyor.

#7
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Kullanıcılar Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de filtreleme yapabiliyor. Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alıyor.

#8
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Trugo tarafından X (Twitter) üzerinden yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

#9
Foto - Togg yeni bir rekor kırdı

Trugo şimdi 81 ilimizin tamamında DC yüksek hızlı şarj hizmeti veren ilk ve tek şarj ağı! Trugo ile hızlı ve kesintisiz şarj deneyimi, 81 ilde, 272 istasyonda, 544 soket ile, tüm elektrikli araç kullanıcılarının hizmetinde! Hızlı ve yüksek performanslı bir şarj deneyimi için profilimizdeki linkten #Trugo uygulamasını indirmeyi unutmayın.

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