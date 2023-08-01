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Otomotiv
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Togg teslimat sayısını açıkladı

2023-08-01 22:55:09
Togg teslimat sayısını açıkladı

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, gerçekleştirilen teslimat sayısını açıkladı.

#1
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Togg'dan yapılan açıklamada Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirildiği duyuruldu.

#2
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Açıklamada toplam teslimat sayısının 1435'e ulaştığı bilgisi verildi.

#3
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor.

#4
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı.

#5
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

#6
Foto - Togg teslimat sayısını açıkladı

Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.

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