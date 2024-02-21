Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor

Lökonoşi, tırnak boyunca uzunlamasına veya enlemesine görülebiliyor. Tırnaklarda görülen beyaz lekeler; geçmişte yaşanan travma, agresif manikür ya da tırnak ısırmadan kaynaklanan tırnak yatağında yaralanma ya da hasara işaret edebiliyor. Başta rahatsızlık azalsa da, tırnak büyüdükçe hasarlı alan zamanla fark edilir hale geliyor. Nadir durumlarda, beyaz lekelerin ortaya çıkması zatürre, böbrek yetmezliği ya da kalp hastalığı gibi altta yatan tıbbi durumlarla da ilişkili olabilir. Tırnak sağlığını korumanın ve beyaz lekeleri önlemenin bazı yolları vardır. Bunlardan en önemlisi tırnakları iyi nemlendirmek ve ısırmamak. Özellikle kese, jel ya da akrilik boya gibi işlemler sonrasında tırnaklarınıza dinlenme süresi vermeniz büyük önem taşıyor. Bu işlemleri yaptırmak istiyorsanız haftada 1 defa olacak şekilde 2 haftalık bir program oluşturun.