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Sağlık
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Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor

2024-02-21 14:05:24
Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor

Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Meğer tırnakların öyle olmasının bir nedeni varmış. Tırnağınızın böyle olması o hastalığın habercisi olabiliyor… Tırnaklarda oluşan beyaz lekeler, noktasal lökonişi olarak da biliniyor ve genelde tırnak plağında keratin birikintilerinin varlığından kaynaklanıyor. Söz konusu lekeler, tırnak hasarı, genetik faktörler, mantar enfeksiyonları, bazı gıdalara alerji ya da aşırı oje kullanımı gibi nedenlerden oluşabiliyor.

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Foto - Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor

Lökonoşi, tırnak boyunca uzunlamasına veya enlemesine görülebiliyor. Tırnaklarda görülen beyaz lekeler; geçmişte yaşanan travma, agresif manikür ya da tırnak ısırmadan kaynaklanan tırnak yatağında yaralanma ya da hasara işaret edebiliyor. Başta rahatsızlık azalsa da, tırnak büyüdükçe hasarlı alan zamanla fark edilir hale geliyor. Nadir durumlarda, beyaz lekelerin ortaya çıkması zatürre, böbrek yetmezliği ya da kalp hastalığı gibi altta yatan tıbbi durumlarla da ilişkili olabilir. Tırnak sağlığını korumanın ve beyaz lekeleri önlemenin bazı yolları vardır. Bunlardan en önemlisi tırnakları iyi nemlendirmek ve ısırmamak. Özellikle kese, jel ya da akrilik boya gibi işlemler sonrasında tırnaklarınıza dinlenme süresi vermeniz büyük önem taşıyor. Bu işlemleri yaptırmak istiyorsanız haftada 1 defa olacak şekilde 2 haftalık bir program oluşturun.

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Foto - Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor

Aynı zamanda sterilize edilmiş aletler kullanın ve mümkün olduğunca az oje kullanan bir manikür salonuna gidin. Yaralanmadan kaynaklı oluşan beyaz lekelerin en etkili tedavi yöntemi tırnakların tekrardan uzamasını beklemektir. Beyaz lekelerin alerjik reaksiyonlardan kaynaklanması halinde alerjenlerden kaçının. Tırnaklarınızın kalınlaştığını fark ederseniz ya da mantar enfeksiyonundan şüphelenirseniz, dermatolog ile görüşerek mantar önleyici ilaçlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

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