2024-02-21 14:05:24 Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bunlar varsa yandınız: O hastalığın habercisi olabiliyor
Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Meğer tırnakların öyle olmasının bir nedeni varmış. Tırnağınızın böyle olması o hastalığın habercisi olabiliyor… Tırnaklarda oluşan beyaz lekeler, noktasal lökonişi olarak da biliniyor ve genelde tırnak plağında keratin birikintilerinin varlığından kaynaklanıyor. Söz konusu lekeler, tırnak hasarı, genetik faktörler, mantar enfeksiyonları, bazı gıdalara alerji ya da aşırı oje kullanımı gibi nedenlerden oluşabiliyor.