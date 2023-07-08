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Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

2023-07-08 11:43:31
Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı'nı gün gece yarısı itibariyle 40 bin 960 yolcu kullanırken, 2 bin 410 adet araç giriş ve çıkış yaptı.

#1
Foto - Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Sınır kapısındaki yoğunluk bölgede trafiği de olumsuz etkilerken, tır kuyruğunu görmeye alışık olduğumuz bölgede Sarp Sınır Kapısı'ndan Hopa ilçesine 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

#2
Foto - Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Araç kuyruğu havadan görüntülendi.

#3
Foto - Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı.

#4
Foto - Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Bu nedenle vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

#5
Foto - Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

- Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu -

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