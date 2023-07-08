2023-07-08 11:43:31 Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu
Sarp Sınır Kapısı'nı gün gece yarısı itibariyle 40 bin 960 yolcu kullanırken, 2 bin 410 adet araç giriş ve çıkış yaptı.
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Sarp Sınır Kapısı'nı gün gece yarısı itibariyle 40 bin 960 yolcu kullanırken, 2 bin 410 adet araç giriş ve çıkış yaptı.
Sınır kapısındaki yoğunluk bölgede trafiği de olumsuz etkilerken, tır kuyruğunu görmeye alışık olduğumuz bölgede Sarp Sınır Kapısı'ndan Hopa ilçesine 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 00.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı.
Bu nedenle vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.
- Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu -
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