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Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada

2024-06-05 11:59:18
Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

#1
Foto - Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarında meydan geldi. Edilen bilgiye göre, aynı istikamette giden bir tır otomobil çarpıştı. Otomobil bir süre tırın önünde sürüklenirken şans ederi yaralanan olmadı.

#2
Foto - Tır ile otomobil çarpıştı: O anlar kamerada

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme yaparken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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