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Yaşam
7
Tilkinin fare avı görüntülendi

2024-01-09 10:19:21
Tilkinin fare avı görüntülendi

Ardahan’da etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avı objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

Ardahan’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın atlında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da yiyecek ararken görüntülendi.

#2
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

Ardahan-Artvin kara yolu Sulakyurt köyü yakınlarında karla kaplı arazide yiyecek arayan bir tilkinin av mesaisi görüntülendi.

#3
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

Arazide gezinen tilkinin fare avı renkli görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

Farelere odaklanan tilki, avını kısa sürede yakalıyor.

#5
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

Tilki burada yakaladığı fareyi yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.

#6
Foto - Tilkinin fare avı görüntülendi

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