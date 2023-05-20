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Otomotiv
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TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

2023-05-20 23:13:08
TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Hyundai ve Kia, TikTok üzerinden paylaşılan bazı videolar yüzünden müşterilerine ödeme yapıacak.

#1
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Hyundai ve Kia, TikTok’ta viral hale gelen “araba hırsızlığı” videoları yüzünden davalık oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hyundai ve Kia araçlarının çalınabileceğine karar verildi.

#2
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Davayı sonlandırmak için uzlaşmaya giden Hyundai ise araç sahiplerine 200 milyon dolara varan bir ödeme yapacak.

#3
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Hyundai, TikTok videoları yüzünden 9 milyon kişiye ödeme yapacak Geçtiğimiz yıl TikTok’ta paylaşılan videolar, Hyundai ve Kia modellerindeki bir hatanın kapıların açılmasına yol açtığını gösterdi.

#4
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

USB kablo kullanarak kilitli araçlara sızabilen hırsızlar, şirketlerin başına bela oldu. ABD’de görülen son dava kapsamında Hyundai’nin müşterilerine 200 milyon dolar ödemesine karar verildi.

#5
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Sosyal medyada birçok videonun yayılmasının ardından, araba hırsızlıkları arttı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) olaya müdahil olarak şirketlere soruşturma başlattı.

#6
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Buna göre, hata yüzünden 14 kaza yaşandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#7
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Anlaşmaya göre şirketler, ABD’deki yaklaşık 9 milyon araç sahibine tazminat ödeyecek. 145 milyon doları, araba hırsızlığı veya sigorta kapsamına girmeyen ve hasar alan müşterilere ayrılacak. 55 milyon doları ise sigortalı araçların masraflarına ödenecek.

#8
Foto - TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Dava kapsamında Hyundai’nin Elantra, Santa Fe ve Tucson gibi popüler modeller dahil olmak üzere 2011-2022 model yılları arasında çıkış yapmış modeller için ödeme yapacağı bildirildi. Araçları hasar gören veya çalınan kişilere 6 bin dolara varan ödemele yapılacak. TikTok videoları sonrasında araç güvenliğini artırmak isteyen üreticiler, yazılım tabanlı bir güncellemeyi kullanıma açtı. Bu güncelleme, hızlı başlangıç işlevini devre dışı bırakıyor ve alarm sistemini daha hassas hale getiriyordu.

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