TikTok videoları Hyundai ve Kia'nın başını yaktı

Dava kapsamında Hyundai’nin Elantra, Santa Fe ve Tucson gibi popüler modeller dahil olmak üzere 2011-2022 model yılları arasında çıkış yapmış modeller için ödeme yapacağı bildirildi. Araçları hasar gören veya çalınan kişilere 6 bin dolara varan ödemele yapılacak. TikTok videoları sonrasında araç güvenliğini artırmak isteyen üreticiler, yazılım tabanlı bir güncellemeyi kullanıma açtı. Bu güncelleme, hızlı başlangıç işlevini devre dışı bırakıyor ve alarm sistemini daha hassas hale getiriyordu.