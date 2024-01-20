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Teknoloji-Bilişim
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TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

2024-01-20 01:05:11
TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, çocuk içerikleri yüzünden ABD'de hedefe alındı.

#1
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

TikTok son yıllarda çocuklara yönelik içerikleriyle tartışma konusu haline geldi. Pek çok ülkede dava açılırken, Çin merkezli olmasından kaynaklı yasaklama kararları da çıktı. Birçok ülkenin devlet kurumlarında TikTok kullanmak yasaklandı. Peki TikTok çocuklar için tehlikeli bir platform mu?

#2
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

ABD’nin Iowa eyaleti, TikTok’a karşı yeni bir dava açtı. Dava kapsamında şirketin, çocuklarının maruz kalabileceği içerik türleri konusunda ebeveynleri yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor.

#3
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Davaya bakan başsavcı, TikTok’ta genç kullanıcılar için uygun olmayacak içeriklerin bulunduğunu belirtti.

#4
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Davaya göre TikTok, uygulama mağazalarındaki eleştirel yorumları gizlemeyi tercih ediyor. Böylece uygulamayı App Store gibi pazarlarda inceleyen ebeveynlerin yanlış yönlendirilmesine yol açıyor. Başsavcı, TikTok’un 12+ yaş olarak derecelendirmesine de itiraz etti.

#5
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Iowa, kendi araştırmaları sonucunda TikTok’ta; küçük yaştaki çocukları tehlikeye atabilecek danslar, uyuşturucu kullanma talimatları ve kendine zarar vermeyi teşvik eden içerikler olduğunu söyledi.

#6
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Bu da 13 yaşında bir çocuğun videolardan kötü etkilenebileceği anlamına geliyor.

#7
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Iowa ayrıca TikTok’un genç kullanıcılar için çeşitli içerikleri filtreleyen “Kısıtlı Modu” hakkında da dava açtı.

#8
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Araştırma, bu özelliğin şirketin iddia ettiği gibi videoları sansürlemediğini savunuyor. Hatta küçük yaştaki profillerin trend olan bu videoları izlemeye zorlandığı belirtildi.

#9
Foto - TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Iowa, Tüketici Dolandırıcılığı Yasasını ihlal ettiği iddiasıyla TikTok’a karşı tedbir kararı talep etti. TikTok’ua yönelik içerik endişeleri Indiana, Arkansas ve Utah gibi farklı ABD eyaletlerinde de tartışma konusu haline gelmiş durumda.

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