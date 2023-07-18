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Yaşam
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Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

2023-07-18 14:17:45
Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

Duş kabinindeki su giderinden su yavaş gidiyorsa, duş alınan yerde kaygan bir tabaka oluşabilir ve bu durum kazaya neden olabilir. Su giderini açmak için çeşitli kimyasal çözücüler mevcut fakat bunları tercih etmeyen kişilerin sayısı oldukça fazla. Kimyasal çözücülere başvurmadan önce bu üç doğal malzemeyi mutlaka deneyin. Peki, tıkalı banyo gideri nasıl açılır? Tıkanan su gideri nasıl açılır? İşte, banyo giderini anında açan doğal yöntem...

#1
Foto - Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

Kötü kokan ve tıkalı banyo gideri, can sıkıcı bir durum. Bu durumu çözmek için bazen kimyasal çözücüler kullanmak, bazen tesisat ustası çağırmak gerekiyor. Artık bunlara son verecek doğal bir yöntem mevcut.

#2
Foto - Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

Saç, kir, sabun veya yağ kalıntılarından dolayı banyo gideri tıkanmış olabilir. Bu etkenler suyun akmasını engeller ve duş alınan yerdeki suların taşmasına neden olabilir.

#3
Foto - Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

Karbonat, giderde kalıplaşmış maddeleri çözer ve kiri temizler. Üzerine eklenen sirke sayesinde köpüren bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Bu durumda tıkanıklık kolayca giderilmiş olur.

#4
Foto - Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

İlk olarak giderde su olmadığından emin olun. Ardından bir bardak kabartma tozu, bir bardak sofra tuzu ve bir bardak beyaz sirkeyi gidere dökün. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra kaynar suyla yıkayın.

#5
Foto - Tıkanan banyo giderini anında açıyor! Bir bardak dökmeniz, gözünüzün fal taşı gibi açılması için yeterli! İşte harika doğal yöntem

Banyo giderini düzenli olarak temizlemeye özen gösterin. Her hafta veya her ay banyo giderine kaynar su dökerek kalıntıları temizleyebilirsiniz. Banyo giderinde bulunan filtreyi düzenli olarak temizleyin veya değiştirin.

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