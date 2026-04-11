Ticaret Bakanlığı’ndan tatil simsarlarına karşı uyarı: Paranızı o çetelere kaptırmayın

SÖZLEŞME PAKET TUR BAŞLAYANA KADAR FESHEDİLEBİLİR Tüketicilerin özellikle paket turun başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme hakları bulunurken, fesih talebi, paket turun düzenleyicisine veya aracısına yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla iletilebiliyor. Tüketiciler, paket turun başlangıcından en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse yasal zorunluluklar kapsamındaki vergi ve benzeri kesintiler hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan ödedikleri bedeli geri alabiliyor. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapıldıysa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Tüketicilerin gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri, engelleyemedikleri bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunmaları halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın, kendisine iade edilmesi gerekiyor.