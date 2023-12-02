THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Ekşi, 2003'te 65 uçağı bulunan THY'nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "O zaman dünyada 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız. Şu anda dünyada 129 ülkeye uçuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu ünvanına sahibiz. Türkiye dahil 350 destinasyon noktamız var. Bu tabii İstanbul'u, Türkiye'yi hakikaten bir aktarma merkezi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı bu büyümenin çok önemli, büyük bir parçası oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin kısıtlı olması büyümemizi engelleme noktasına başlamıştı. Şu anda İstanbul Havalimanı ile çok büyük bir kapasite artışı yakaladık ve THY'nin ilave getireceği 600 uçağa ev sahipliği yapacak bir havalimanından bahsediyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dünyada bir aktarma merkezi haline daha fazla gelmesi sağlayacak. İnsanlar artık iş yerlerini buraya kurmaya çalışıyorlar. Çünkü 129 ülkeye buradan tek bir uçuşta gidebilme imkanına sahipsiniz."