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Ekonomi
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THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

2023-12-02 16:18:31
THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin halihazırda 437 uçakla bu alanda dünyada 9'uncu sırada olduğunu belirterek, "Uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya yükseleceğiz." dedi.

#1
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

THY Genel Müdürü Ekşi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında "Sağlık" temasıyla ilk kez organize edilen "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Liderler Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

#2
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

THY'nin 129 ülkeye uçtuğunu ve dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğunu dile getiren Ekşi, Türkiye dahil 350 uçuş noktalarının bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Ekşi, bu network güçleri sayesinde özellikle medikal yolcu segmenti olarak isimlendirilen küresel sağlık turizminde yüksek potansiyele cevap verebileceklerine inandıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

"Bununla alakalı da çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Verilere baktığımız zaman sektörün hızla geliştiğini ve ülkemizin de bu büyümeye daha fazla adapte olması gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü rakamlar itibarıyla sağlık turizmden faydalanan 14 milyon insan var ve bunun da dünyadaki yıllık cirosu 24 milyar dolar civarında. Sektör, yıllık yüzde 10-15 arasında bir büyüme gösteriyor.

#5
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Türkiye'de ise sağlık turizmi sektöründen faydalanan 1,25 milyon insan var ve yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir pasta büyüklüğüne sahip. Türkiye'de de şu ana kadar yüzde 10 civarında yıllık bir büyüme öngörülüyor. Fakat biz özellikle 2024 yılı bütçemizi yaparken sağlık turizmindeki bu büyümeyi yüzde 30'lar civarında öngörerek bütçe yaptık."

#6
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Bilal Ekşi, THY'nin sağlık turizminde üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını belirterek, bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık ihracatına katkıda bulunmak için 2022 Ağustos'ta bir protokol imzaladıklarını anımsattı.

#7
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Bu anlaşmanın 27 ülkeyi kapsadığını ve gelen sağlık turizmi yolcuları için satış ofisleri, yetkili acenteler ve HİB tarafından geliştirilen "Heal in Türkiye" portalı üzerinden özellikle yolculara fayda sağlayacak ürünler oluşturduklarını dile getiren Ekşi, söz konusu protokole ilişkin detayları paylaştı.

#8
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Ekşi, HİB'in yanı sıra Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile de işbirliği yaparak sağlık amaçlı Türkiye'ye gelen yolcuların ulaşımını kolaylaştırdıklarını ve sağlık ihracatına katkı sunduklarını anlattı.

#9
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

HİB ve USHAŞ'ta oluşturulan portalların dışında DEİK'te de yine böyle bir oluşum bulunduğunu belirten Ekşi, "Bir konsolidasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyor, daha bir üst yapının oluşturulması ve Türkiye markasının geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böyle parça parça şeylerle farklı standartlarla bizim istediğimiz yüzde 30'lar civarında bir büyümenin gerçekleşmesi mümkün değil. Ya da ilk başta büyüme gibi gözükür ancak sonra geriye gitmeler yaşanır." açıklamasında bulundu.

#10
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, USHAŞ verilerine göre 2023'ün ilk 6 ayında 750 bin civarında yabancının Türkiye'de sağlık hizmeti aldığını ve buradan elde edilen gelirin 1 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu yıl 2022'ye göre sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen kişi sayısında ciddi bir artışın görüleceğini vurgulayan Ekşi, şu bilgileri verdi:

#11
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

"Biz 2024 yılı bütçesini yaparken sağlık turizminde yüzde 30 civarında bir büyüme hedefledik. Hedeflerimize giden yolda paydaşlarımızla birlikte geliştirmemiz gereken alanların olduğu da bir gerçek. İlk olarak sağlık turizmi özelinde uzmanlaşmış, acentelerin olması gerekiyor. Normal bir acentenin değil de belki Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir yapının, sağlık turizmi acentesi belgesi almasında fayda olabilir. Bu profesyonellerin sayısının artması gerekmekte. İkinci olarak Türkiye'ye yurt dışından hasta getiren kuruluşlar, acenteler ve hastaneler arasında koordinasyon güçlendirilmeli. Bu gelişme potansiyel yolcularımızın kararını kolaylaştıracaktır. Ayrıca gelen yolcuların Türkiye'de karşılaştığı problemlere, haksızlıklara hakemlik edecek bir üst mekanizma da kurulmalıdır."

#12
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Bilal Ekşi, THY'nin medikal yolcu sayısını artırmak ve sağlık turizminde çözümün bir parçası olmak için sektörle beraber çalışmaya hazır olduğunu belirterek, özellikle hedef pazar olarak çalışmalar gerçekleştirilecek ülkelerin bazılarında teknik yetersizlikler olduğunun altını çizdi.

#13
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Bu bölgelerde Türk sağlık kuruluşların tanıtım faaliyetlerinde bulunmasının hastanın Türkiye'yi ve THY'yi tercih etmesini sağlayacağını dile getiren Ekşi, "Yine bu başlığın bir parçası olarak sağlık profesyonellerinin ülke ve bölge ziyaretleri gerçekleştirmeleri ve yerel kuruluşlarla bağlantılarını kuvvetlendirmeleri faydamıza olacaktır." şeklinde konuştu.

#14
Foto - THY Genel Müdürü Ekşi açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Ekşi, 2003'te 65 uçağı bulunan THY'nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "O zaman dünyada 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız. Şu anda dünyada 129 ülkeye uçuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu ünvanına sahibiz. Türkiye dahil 350 destinasyon noktamız var. Bu tabii İstanbul'u, Türkiye'yi hakikaten bir aktarma merkezi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı bu büyümenin çok önemli, büyük bir parçası oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin kısıtlı olması büyümemizi engelleme noktasına başlamıştı. Şu anda İstanbul Havalimanı ile çok büyük bir kapasite artışı yakaladık ve THY'nin ilave getireceği 600 uçağa ev sahipliği yapacak bir havalimanından bahsediyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dünyada bir aktarma merkezi haline daha fazla gelmesi sağlayacak. İnsanlar artık iş yerlerini buraya kurmaya çalışıyorlar. Çünkü 129 ülkeye buradan tek bir uçuşta gidebilme imkanına sahipsiniz."

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