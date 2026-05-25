Flaş gelişmeyi duyurdu: Üst üste 2 şok yaşayan Montella, Arda için kararı verdi!
Dünya kupası öncesi Milli takımımızda şok üstüne şok yaşanıyor...
2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'a önce Kenan Yıldız ardından da Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber gelmişti. 1 aydır sakatlığı bulunan Arda Güler için ise Vincenzo Montella'nın kararını verdiği belirtildi.
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. Dev turnuvanın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Montella'nın milli futbolcuyu hazırlıkların İstabul etabında riske atmayacağı bu nedenle Kerem Aktürkoğlu'nun hazırlık maçlarında oynamayacağı belirtildi. Sakatlığı bulunan bir başka isim Kenan Yıldız'ın da özel program eşliğinde çalışacağı aktarıldı.
Arda Güler'den gelen haberlerin ise beklendiği gibi olması A Milli Takım'a moral verdi. Tedavi süreci beklenildiği gibi giden ve hiçbir terslik yaşamayan milli futbolcu iyileşti. Arda, ay-yıldızlıların kampına sakatlığını atlatmış şekilde katılacak. Montella'nın hazırlık maçlarından itibaren Arda Güler'e formayı verme kararı aldığı belirtildi.
Montella'nın yaşanan sakatlıklar sonrası futbolcuları özel olarak uyardığı vurgulandı. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolculara en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi kendilerini zorlamadan derhal sağlık ekibine gitmelerini söyledi.
A Milli Takım 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
