Tezgahlar balıkla dolup taşıyor! İşin uzmanından damak çatlatan balık tarifi

Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar Lezzetli balık yemek isteyenlere ayına özel balıkların tüketilmesini tavsiye eden Emre Öztürk, “Her ay tüketilmesini önerdiğimiz balık türleri değişebiliyor. Bu aylarda daha çok palamut, sardalya, lüfer ve kılıç balığı gibi balıkların daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu konudaki etmen şudur: Deniz suları hala çok sıcak. Balıklar tam anlamıyla bir yağlanma gerçekleştiremiyor. Sular ne kadar soğuk olursa balıklar da o kadar lezzetli olur. Kasım, aralık ve ocak aylarında balıkların daha yağlı ve daha lezzetli olduğunu söylemek mümkün” dedi. “Pişirme tekniği balığa göre değişiyor” Her balığın pişirme tekniğinin farklı olduğunu kaydeden Öztürk, “Pişirme yöntemine göre balıkları yağlı ve yağsız balıklar olarak ayırmamız gerekiyor. Barbun, hamsi gibi küçük balıkların daha az yağlı olduğunu biliyoruz. Bu balıkları unlayarak tavada kızartma yöntemiyle pişirmemiz gerekiyor. Kızartmayı tercih etmeyenler ise hamsi gibi balıkları fırında buğulama yapabilirler. Yağlı balıkların ise ızgara yönteminde pişirmemiz gerekiyor. Balığın en lezzetli olduğu pişirme yönteminin ızgara olduğunu söyleyebiliriz” dedi.