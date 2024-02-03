Teslimat robotu suç işleyip kaçtı

Helsinki’de yaşanan bu olay, teslimat robotlarının sadece yiyecek teslim etmekle kalmadığını gösteriyor. Bu otonom araçlar, teslimatın yanısıra kendi başlarına heyecan verici maceralara da imza atıyor. Ancak bu tür olaylar, teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde uygulanmalı.