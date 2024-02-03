2024-02-03 22:41:01 Teslimat robotu suç işleyip kaçtı
Teslimat robotu Finlandiya'da bir araca çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Teslimat robotu Finlandiya'da bir araca çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte teslimat robotları da günlük hayata etki eder oldu.
Finlandiya'da ilginç bir vur-kaç olayı yaşandı. Teslimat robotu bir araca zarar verip olay yerinden hızla uzaklaştı.
Helsinki’nin buzlu kaldırımlarında, görülmedik bir olay yaşandı. Finlandiya’nın sakin sokakları, bir yemek dağıtım robotunun kaçışına tanıklık etti. Helsinki’de S Group teslimat şirketine ait bir yemek dağıtım robotu, muhtemelen dünyada bir ilki gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar…
Yemek şirketine ait bir teslimat robotu, buz ve karla kaplı kaldırımda kayarak bir arabaya çarptı. Daha da ilginci, görgü tanığı robotun araca çarptıktan sonra yan tarafa doğru ileri geri yalpaladığını, fakat güvenlik bayrağının alarm vermeden mutlu bir şekilde dalgalandığını belirtti. Olayın ardından, robotun kaçtığını ve iz bırakmadan kaybolduğunu söyledi.
Görgü tanığı, acil durum merkezine bir ‘trafik kazası’ ihbarında bulundu ve polisin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekiplerden bir polis, robotun kaçmasıyla birlikte bu olayın kariyerinde bir ilk olduğunu söyledi.
Suçla ilgili soruşturma başlatıldı S Group Finlandiya’nın gıda mağazası zinciri S-kaupat, geçtiğimiz yıl en büyük teslimat robotu şirketlerinden Starship Technologies ile işbirliği yapmıştı. Şirket, müşterilere akıllı telefon aracılığıyla hizmet veren bu otonom teslimat robotlarından yüzlercesine sahip. Yaşanan bu olayın ardından teslimat şirketi, kazayı soruşturduğunu ve suçluyu bulmak için adımlar attığını duyurdu.
Helsinki’de yaşanan bu olay, teslimat robotlarının sadece yiyecek teslim etmekle kalmadığını gösteriyor. Bu otonom araçlar, teslimatın yanısıra kendi başlarına heyecan verici maceralara da imza atıyor. Ancak bu tür olaylar, teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde uygulanmalı.
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