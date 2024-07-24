2024-07-24 00:53:25 Tesla'nın net karı düştü
Tesla, 2024 2. çeyrek kazanç raporu açıkladı! Şirketin gelirinde artış var, ancak net karı düştü.
Tesla, 2024 2. çeyrek kazanç raporu açıkladı! Şirketin gelirinde artış var, ancak net karı düştü.
Tesla, 2024 yılının ikinci çeyrek kazanç raporunu yayınladı ve sonuçlar biraz karmaşık. Şirket, 25.5 milyar dolar gelir elde etti ve 1.48 milyar dolar net gelir bildirdi. Geçen yıla göre gelirde yüzde 2’lik bir artış var ama net gelirde yüzde 45’lik bir düşüş oldu. Detaylar haberimizde…
Tesla’nın gelirleri arttı ama karları düştü. Brüt kar marjları yüzde 18 oldu ki bu, bir önceki çeyrekteki yüzde 17.4’e göre hafif bir artış ama 2023’ün ikinci çeyreğine göre bir düşüş. Yani biraz karmaşık bir tablo. Tesla, fiyat indirimleri ve azalan talep nedeniyle kar marjlarının son altı yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.
Bu çeyrekte Tesla, yaklaşık 411 bin araç ürettiklerini ve 444 bin araç teslim ettiklerini belirtti. Ayrıca, 9.4 GWh enerji depolama ürünü dağıtarak şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Model 3 ve Model Y üretimi 386 bin 576 adet olurken, teslimatlar 422 bin 405 adede ulaştı. Diğer modellerde ise 24.255 adet üretim ve 21.551 adet teslimat gerçekleşti. Bu araçların küçük bir kısmı işletme kiralaması muhasebesine tabi tutuldu.
Tesla, geçen yıla göre daha az araç üretiyor ve teslim ediyor. Üretimde yüzde 4.76, teslimatta ise yüzde 14 oranında bir düşüş var. Ama Wall Street beklentilerini aştığı için bu durum biraz teselli olabilir. Tesla, daha uygun fiyatlı bir “Model 2” araç üretme planından vazgeçti ama sonra bu planı yeniden canlandırmaya karar verdi.
Ne yapacaklarını tam kestiremiyoruz. Elon Musk, Ağustos ayında bir robotaxi tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu ama bu etkinlik Ekim ayına ertelendi. Yani, beklemeye devam. Tesla, geniş çaplı işten çıkarmalar da yaptı, Supercharger ekibinin tamamını bile işten çıkardı.
Ama sonra birçok kişiyi yeniden işe aldı. Gerçekten bir duygusal roller coaster durumu yaşanıyor diyebiliriz.
Tesla’nın ileri sürücü destek teknolojisi, önceki bir geri çağırmanın sürücü kötüye kullanımını önleyememesi nedeniyle yoğun inceleme altına alındı.
Tesla hissedarları, bir yargıcın ilkini reddetmesinin ardından Elon Musk için devasa bir ücret paketini tekrar onayladı. Yani Elon yine kazandı.
Elon Musk, Donald Trump’ı başkanlık için desteklediğini de açıkladı. Bu, Tesla’nın satışları ve marka itibarı üzerinde nasıl etkiler yaratacak, göreceğiz. Şirketi karmaşık bir siyasi ortama soktu, bakalım bu hikaye nasıl devam edecek.
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