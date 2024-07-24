Tesla'nın net karı düştü

Tesla’nın gelirleri arttı ama karları düştü. Brüt kar marjları yüzde 18 oldu ki bu, bir önceki çeyrekteki yüzde 17.4’e göre hafif bir artış ama 2023’ün ikinci çeyreğine göre bir düşüş. Yani biraz karmaşık bir tablo. Tesla, fiyat indirimleri ve azalan talep nedeniyle kar marjlarının son altı yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.