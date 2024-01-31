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Otomotiv
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Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

2024-01-31 18:23:53
Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası olarak yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor.

#1
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Tesla, Model 3 ve Model Y üretimindeki büyüme ivmesini yakalamış olsa da artan taleple başa çıkabilmek ve yeni bir büyüme dalgası oluşturabilmek için daha fazla yatırım yapma ihtiyacını hissediyor.

#2
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Şirketin CEO'su Elon Musk liderliğinde, Tesla'nın bu yıl planlanan sermaye harcamalarını 10 milyar dolara çıkardığı doğrulandı.

#3
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Tesla'nın ikinci büyüme dalgasının, 2025'in sonlarına doğru gelecek olan yeni nesil araçların üretiminin artmasıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

#4
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Elon Musk, 2025'te uygun fiyatlı bir Tesla modelinin piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

#5
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Tesla, aynı zamanda 2023 yılında 8,9 milyar dolarlık bir sermaye harcaması gerçekleştirdiğini doğruladı.

#6
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Bu sermaye harcamaları, 2022'deki 7,16 milyar dolara kıyasla 2023'te 1,74 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

#7
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Bu, 2023 yılında Tesla için yeni bir harcama rekoruydu, ancak şirket şu anda bu yılın daha da yüksek bir harcama ile geçeceğini söylüyor.

#8
Foto - Tesla'dan 10 milyar dolarlık bir yatırım

Öte yandan Tesla'nın, 2024 yılında Supercharger şarj ağını her zamankinden daha hızlı ve daha büyük bir şekilde büyütmesi bekleniyor.

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