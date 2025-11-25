Haber Merkezi Giriş Tarihi: Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla H gibi rekor bir oranda geriledi. Markanın satışlarındaki düşüş 10. ayına girerken, Ocak-Ekim dönemindeki kayıp 9,2'ye ulaştı. Satışlardaki bu keskin gerilemenin, Elon Musk'ın tartışmalı siyasi davranışları ve aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destekten kaynaklandığı belirtiliyor.