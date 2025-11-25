Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den 1,3'e düştü. AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 azalarak 6 bin 964’e, ocak-ekim döneminde ise yüzde 29,6 gerileyerek 180 bin 688'e indi. Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor. Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.