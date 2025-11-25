  • İSTANBUL
Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla H gibi rekor bir oranda geriledi. Markanın satışlarındaki düşüş 10. ayına girerken, Ocak-Ekim dönemindeki kayıp 9,2'ye ulaştı. Satışlardaki bu keskin gerilemenin, Elon Musk'ın tartışmalı siyasi davranışları ve aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destekten kaynaklandığı belirtiliyor.

Foto - Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa Birliği (AB) pazarında ciddi bir krizle karşı karşıya. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Tesla'nın AB ülkelerindeki satışları Ekim ayında H oranında keskin bir düşüş yaşayarak 10 bin 867'den 5 bin 647'ye geriledi.

Foto - Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-ekim dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde düşüşe devam etti. Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki azalışı ekimle birlikte 10'uncu ayı buldu.

Foto - Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Geçen yılın ekim ayında 10 bin 867 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 5 bin 647'ye geriledi. Böylece, AB piyasasında Tesla satışları ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 azalmış oldu. Markanın ekimde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten 0,6'ya düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-ekim dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,2 azaldı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde AB ülkelerinde 192 bin 439 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 117 bin seviyesinde kaldı.

Foto - Tesla’da işler tersine döndü: Avrupa’da şok üstüne şok

Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den 1,3'e düştü. AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 azalarak 6 bin 964’e, ocak-ekim döneminde ise yüzde 29,6 gerileyerek 180 bin 688'e indi. Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor. Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.

