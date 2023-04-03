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Otomotiv
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Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

2023-04-03 22:01:49
Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Resmi olarak Türkiye'ye gelen Tesla'nın en çok satan elektrikli otomobili Model Y'nin satış fiyatı açıklandı.

#1
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla Model Y resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor. İşte Tesla Model Y Türkiye fiyatı, paketleri ve özellikleri...

#2
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla 4/4 Coming Soon paylaşımının ardından Türkiye’ye resmi olarak giriş yaptı. Bugün yapılan Türkiye tanıtım etkinliğinde birçok detay belli oldu.

#3
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Peki Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar? Hangi modeller Türkiye pazarında ne kadara satılacak? İşte detaylar…

#4
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla Türkiye’de resmi olarak satışa başladı. Yapılan tanıtım etkinliğinin yıldızı ise Tesla Model Y oldu.

#5
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Peki bu otomobil Türkiye’de ne kadara satılacak? İşte resmi Tesla Türkiye fiyat listesi…

#6
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

#7
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla Model Y özellikleri Giriş versiyonu 204 HP güç üreten Tesla Model Y, SUV sınıfı bir elektrikli otomobil. 0’dan 100 km hıza 6.9 saniyede çıkan araç, geniş iç hacme sahip, yeri geldiğinde aile otomobili olabilen ancak performanstan ödün vermek istemeyenler için tasarlandı.

#8
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Toplamda 455 kilometre menzile sahip Model Y, tüm otonom sürüş sistemlerini de beraberinde getiriyor. Tabii diğer paketlerde bu veriler tamamen değişiyor.

#9
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Ayrıca Model Y bir akıllı telefon gibi sürekli olarak Tesla’dan güncelleme alıyor. Aynı akıllı telefonlarınızın dönemsel olarak gelen güncellemeleri gibi Tesla Model Y’de güncelleniyor ve size yeni teknolojiler sunuyor.

#10
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Bunlar ufak hata düzeltmeleri veya eğlendirici şeyler olabildiği gibi otonom sürüş ile alakalı önemli sürümler de olabiliyor.

#11
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla’yı şarj etmenin en kolay yolu tabii ki de evde şarj etmektir. Zaten 455 km ila 513 km arası şehir içi fazlasıyla yeterli bir menzil sunuluyor. Fakat şehirlerarası bir yolculuk yapacaksanız Türkiye’de kurulan Supercharger istasyonlarında 15 dakikada 270 km menzillik dolum yapabilirsiniz. Buna ek olarak, Türkiye’de kurulan tüm Supercharger istasyonları CCS Tip 2 giriş destekleyen Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların kullanımına açık. Aynı zamanda Tesla’nızı da uygun giriş portuna sahip tüm istasyonlardan şarj edebilirsiniz.

#12
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Fakat Supercharger istasyonları Model Y sahiplerinin bir istasyondan diğerine en az duraklama süresi ile gitmesini sağlamak için stratejik şekilde yerleştirildiği için alternatiflerini kullanmaya ihtiyacınız olmayabilir.

#13
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Ayrıca İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara’da bulunan 30 Supercharger istasyonu, yarından itibaren tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına açılıyor.

#14
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Bu istasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla sahipleri için 6.9 TL ila 7.7 TL arasında olacak. Diğer elektrikli otomobil sahipleri ise 8.6 TL verecek.

#15
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla Model Y, 4 Nisan 2023 itibariyle satışa sunulacak. 3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarına giren model, Tesla’nın internet sitesinden çevrim içi olarak alınabilecek. Ön sipariş bedeli olarak 10 bin TL verilecek.

#16
Foto - Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Kalanı ise teslimde gerçekleşecek. Teslimatlar ise İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacak. Tesla’ya ait ilk servis ise Merter’de açılıyor.

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