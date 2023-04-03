Tesla resmen Türkiye'de! İşte Model Y fiyatı

Tesla’yı şarj etmenin en kolay yolu tabii ki de evde şarj etmektir. Zaten 455 km ila 513 km arası şehir içi fazlasıyla yeterli bir menzil sunuluyor. Fakat şehirlerarası bir yolculuk yapacaksanız Türkiye’de kurulan Supercharger istasyonlarında 15 dakikada 270 km menzillik dolum yapabilirsiniz. Buna ek olarak, Türkiye’de kurulan tüm Supercharger istasyonları CCS Tip 2 giriş destekleyen Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların kullanımına açık. Aynı zamanda Tesla’nızı da uygun giriş portuna sahip tüm istasyonlardan şarj edebilirsiniz.