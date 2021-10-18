2021-10-18 11:42:27 Teşkilat'ta beklenen isim geri döndü
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 17 Ekim Pazar akşamı 18. son bölümüyle ekrana geldi.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 17 Ekim Pazar akşamı 18. son bölümüyle ekrana geldi.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu gibi isimlerin oynadığı dizi yine harika bir bölümle izleyiciyle buluştu.
Türk gemisine yapılan saldırının failinin dünyaya ispatlanmaya çalışıldığı bölümde, Türk ajanlarının Hollanda'da yaptığı operasyon göz kamaştırdı.
19. bölüm için ise bir sürprizin sinyali verildi.
Dün akşam yayınlanan bölümde işkenceye uğrayan Zehra'yı kurtarmaya gelen isim izleyicileri heyecanlandırdı.
Haftaya yayınlanacak yeni bölümde Zehra'yı Mete Başkan'ın kurtarmaya geldiği gösterilecek.
Böylelikle geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek bir süre tedavi gören ve diziye ara vermek zorunda kalan oyuncu Mesut Akusta diziye tekrar dönüş yapacak.
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