Teşkilat Serdar hain mi? Teşkilat’ta Serdar MİT içine mi sızdırıldı?

Zehra, Hulki, Uzay, Serdar, Pınar, Gürcan ve diğer MİT kahramanları yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarla teşkilatın göğsünü kabartıyor. Serdar’ın bir buçuk ay ortadan kaybolması ve bu süreçte de Türkiye düşmanı ajanların eline geçmesi sonrasında ise MİT elemanlarının kahramanlık destansı bir operasyonla Serdar’ı kurtarması sonrası, Zehra’nın kafasında hep Serdar’ın bir oyun içinde olduğuna yönelik şüpheleri barındırdı. Peki Serdar hain mi? Teşkilat Serdar kime çalışıyor? Teşkilat’ta Serdar MİT içine mi sızdırıldı?