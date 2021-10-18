2021-10-18 09:17:06 Teşkilat Serdar hain mi? Teşkilat’ta Serdar MİT içine mi sızdırıldı?
Teşkilat dizi nefes kesen operasyonlarıyla izleciden tam not alıyor. Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin, Türkiye düşmanlarının oyunlarını tek tek bozması sözde dost ve müttefik gibi görünen şer güçleri çileden çıkartıyor. Türkiye’ye hasım olan ülke ve kişilerin Türkiye’yi haritadan silmek için ne derece hain ve ne derece kalleşlikler içine girdiği Teşkilat dizisi ile izleyiciye aktarılıyor.