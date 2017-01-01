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Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Muş'ta Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı hainleri etkisiz hale getiren, jandarmanın özel harekat ve komando birliği, PKK'nın korkulu rüyası oldu. Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlıkla sürdüren 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' adlı özel birlikler, yaklaşık 2,5 yılda sorumluluk alanlarında PKK'lı 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

  • 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' adlı özel birlikler, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

  • 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar', yaklaşık 2,5 yılda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

  • Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel birliğe, operasyon esnasında eğitimli mayın arama köpeği 'Eksen' de eşlik ediyor.

  • Eksen isimli özel eğitimli mayın arama köpeği.

  • Bölgede son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için PKK'lı teröristlerle mücadele ediyorlar.

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

  • Teröristlerin korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar

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