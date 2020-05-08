Terörist her şeyi itiraf etti! Bakın hangi ülke eğitim vermiş

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin örgütün üst yönetimi tarafından belirlendiği, Suriye bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplarına Amerika Birleşik Devletleri unsurlarınca silah kullanma eğitimi verildiği, ayrıca hava ve kara araçlarına karşı kullanılacak füzelerin de çoğunluğunun aynı unsurlarından temin edildiği, DAEŞ tarafından ele geçirilen bomba taşıma özelliği olan drone’ları geliştirerek Til Temir ve Alya bölgelerinde TSK ve ÖSO'ya karşı kullandıklarını ifade etti.