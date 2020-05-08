2020-05-08 11:03:36 Terörist her şeyi itiraf etti! Bakın hangi ülke eğitim vermiş
Suriye’de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Suriye’den güvenli şekilde getirilen H.D. alınan ifadesinde bölgede ABD askerleri tarafından eğitim aldıklarını ve yürüttükleri faaliyetleri tüm çıplaklığıyla anlattı.