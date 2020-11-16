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Terör örgütü YPG/PKK'da hareketlilik

2020-11-16 23:42:03
Terör örgütü YPG/PKK'da hareketlilik

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki kamplarda yeni bir hareketlilik var.

#1
Foto - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında DEAŞ'lıların da bulunduğu 212 aileyi serbest bıraktı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında DEAŞ'lıların da bulunduğu 212 aileyi serbest bıraktı.

#2
Foto - AA muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütünün Hol Kampı'ndan çıkmasına izin verdiği yaklaşık 600 kişiden oluşan 212 aile, Deyrizor kentine intikal etti.

AA muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütünün Hol Kampı'ndan çıkmasına izin verdiği yaklaşık 600 kişiden oluşan 212 aile, Deyrizor kentine intikal etti.

#3
Foto - Kamptan çıkartılan aileler arasında çok sayıda DEAŞ'lı terörist bulunuyor.

Kamptan çıkartılan aileler arasında çok sayıda DEAŞ'lı terörist bulunuyor.

#4
Foto - Hol Kampını tahliye etmeye çalışan terör örgütü, geçen haftalarda benzer süreçleri takip ederek, aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

Hol Kampını tahliye etmeye çalışan terör örgütü, geçen haftalarda benzer süreçleri takip ederek, aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

#5
Foto - Hol Kampı - YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Hol Kampı - YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

#6
Foto - Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

#7
Foto - Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

#8
Foto - Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

#9
Foto - BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

#10
Foto - Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

#11
Foto - Sözkonusu kampta hareketlilik sürüyor.

Sözkonusu kampta hareketlilik sürüyor.

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